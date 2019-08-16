Общество

Условия приватизации здания Дома культуры на набережной Лейтенанта Шмидта рассмотрят великолукские депутаты

22 августа состоится очередное 25-е заседание Великолукской городской Думы шестого созыва. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города, в проект повестки дня включены 11 вопросов.

Депутатам предстоит внести изменения и дополнения в бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

В повестке дня - вопрос об утверждении условий приватизации нежилого здания «Дом культуры» и земельного участка с КН 60:25:0030503:25 по адресу: г. Великие Луки, наб. Лейтенанта Шмидта, 7.

Также планируется внести изменения в тарифы на дополнительные платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 20 комбинированного вида», в решение Великолукской городской Думы от 29.04.2005 № 32 «О разграничении компетенции органов местного самоуправления города Великие Луки в области жилищных отношений», в Положение о порядке присвоения названий и переименования улиц города Великие Луки.

Парламентарии заслушают доклады о назначении опроса граждан, о подготовке муниципальных образовательных учреждений города Великие Луки к новому учебному году, о реализации мероприятий в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Великие Луки».

Кроме того, будут приняты решения о награждении почетной грамотой Великолукской городской Думы работников ЗАО «ЗЭТО» и ООО «ВЕЛМАШ-Сервис».