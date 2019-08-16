Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ведущие Константин Калиниченко и Надежда Назаренко обсудят ключевые темы прошедшей недели, среди которых - старт агитационной кампании в Псковской области и надежды и опасения участников предстоящих выборов, назначение главного архитектора в Пскове, а также попробуют разобраться, почему местные компании не торопятся принимать участие в конкурсах по госконтрактам.

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72 и высказывайте мнение по обсуждаемым темам.