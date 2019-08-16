Общество

Проект «Звучи» псковички Нины Витковской стал победителем конкурса Росмолодежи

Псковичка Нина Витковская выиграла грант в размере 350 тыс. рублей в конкурсе Росмолодежи на реализацию проекта «Звучи». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, об этом стало известно в субботу, 17 августа, в Оренбурге на церемонии закрытия Международного молодежного форума «Евразии Global».

На официальном закрытии форума были подведены итоги грантового конкурса молодежных инициатив Росмолодежи и объявлены 12 проектов из 11 субъектов РФ, признанными лучшими по итогам публичной защиты. Всего на реализацию отобранных инициатив будет выделено свыше 4,5 млн рублей.

В числе победителей, которые получили грантовые средства на реализацию проекта, названа шеф-редактор группы радиовещания ГТРК «Псков» Нина Витковская. Она презентовала проект аудиокниги и аудиоспектакля для незрячих и слабовидящих «Звучи». Эксперты высоко оценили предложенную идею, она получила грант в размере 350 тыс рублей на реализацию проекта. В его рамках произведения региональных поэтов и писателей и постановки районных театров станут доступными для незрячих и слабовидящих людей. Команда волонтеров во главе с профессионалами запишет не менее 10 аудиокниг псковских авторов и не менее 3 аудиоспектаклей районных театров. Полученные аудиоматериалы будут переданы библиотекам для незрячих и слабовидящих в Псков, Великие Луки, Невель и Печоры.

Отметим, конкурс проходил в номинации «Вовлечение молодых людей в социальную практику и информирование молодых людей о возможностях саморазвития» по 9 направлениям: студенческие инициативы; добровольчество; развитие социальных лифтов; инициативы творческой молодежи; патриотическое воспитание; спорт, ЗОЖ, туризм; профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие; укрепление семейных ценностей; молодежные медиа.

Напомним, международный молодежный форум «Евразия Global» проводится в четвертый раз и входит в число шести форумных площадок, за которыми по поручению Президента Российской Федерации закреплен статус федеральных. Организаторы форума — Федеральное агентство по делам молодежи, Правительство Оренбургской области, ФГБУ «Ресурсный Молодежный Центр». Участие в молодежном форуме «Евразия Global» в этом году приняли более 800 участников: лидеры общественного мнения, молодые специалисты и профессионалы, осуществляющие свою деятельность в сфере международного молодежного сотрудничества, представители иностранной молодежи.