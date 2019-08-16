Общество

Псковичка Оксана Федорова примерила цветок величиной с абажур

Экс-мисс Вселенная, уроженка Пскова Оксана Федорова продемонстрировала пользователям «Instagram» розовый костюм, часть которого - тканевый цветок величиной с абажур от настольной лампы.

Источник: страничка в «Instagram» Оксаны Федоровой

«Люблю одежду, которая заряжает позитивом, дарит ощущение комфорта и естества. Ловлю уходящее лето в стильной и элегантной одежде», - в соцсети отметила Оксана Федорова.

Подписчики 41-летней ведущей и модели назвали ее «женщиной нереальной красоты».

Цветок же оценили по-разному. Кто-то из пользователей высказался, что: «Явный перебор с размером цветка». А кто-то - что: «Цветок просто отпад - все пчелы ваши!».