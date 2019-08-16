Общество

Роспотребнадзор не рекомендует жителям Псковской области есть растущие во дворах грибы

Управление Роспотребнадзора по Псковской области не рекомендует жителям региона употреблять в пищу грибы, растущие во дворах многоквартирных домов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель управления Александр Нестерук.

Источник: группа «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте»

«Мы не рекомендуем жителям Псковской области есть грибы, растущие во дворе. Вокруг - нефтепродукты, выхлопы и прочие загрязнители, а грибницы питаются с огромных площадей. Впитывают даже радиацию. Поэтому высока вероятность, что такие грибы будут содержать вредные химические вещества. У нас во дворе тоже растут шампиньоны, но, думаю, в них содержится столько металла, что это превышает норму, - отметил Александра Нестерук. - Если один раз съесть такой гриб - не умрешь, но пользы точно не будет. Накапливающиеся в организме тяжелые металлы могут привести к печальным последствиям: к хронической интоксикации и повышению вероятности онкологии».

Источник: группа «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте»

Кроме того, руководитель ведомства вспомнил, как в прошлом году сотрудники управления проверили несколько грибов, собранных рядом с железнодорожными путями у поселка Панино в Пскове: «Были нешуточные превышения. Поэтому лучше не экспериментировать. Даже вдоль дорог грибы не собирать».