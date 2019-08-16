Общество

В Псковской области приступили к работе регистраторы Всероссийской переписи населения

На территории Псковского региона начали работу 315 регистраторов Всероссийской переписи населения 2020 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Псковской области.

Регистраторский обход является одним из важнейших этапов подготовки к переписи, потому что насколько точно в каждом городском и сельском населенном пункте будет определено количество домов, строений и помещений, в которых проживают люди, настолько полно будет учтено население в период проведения переписи.

Перед регистраторами стоит задача проверить фактическое наличие каждого дома, занесенного в предварительные списки, как на местности, так и на схематическом плане и в случае необходимости внести изменения. Также во время обхода регистраторы отмечают снесенные, сгоревшие, разрушенные здания, вносят в списки новостройки, определяют особенности по каждому дому: наличие жилых и нежилых помещений, кодового замка или домофона и др. По итогам работы регистраторов территория будет поделена на переписные участки для будущей работы переписчиков.

Проверяют регистраторы и состояние адресного хозяйства: на всех ли улицах есть таблички с названиями и номерами домов, а на подъездах – с номерами квартир. Информация о недостатках в адресном хозяйстве будет обобщена в разрезе муниципальных образований и передана в каждую администрацию для их устранения.

Регистраторы не должны входить в жилище и проводить опрос населения, однако нельзя исключить контакт регистраторов с жителями. Регистраторы могут интересоваться численностью проживающих в домах частного сектора или уточнять число квартир в многоквартирных домах. Также регистратор может уточнять, какая управляющая компания обслуживает данный дом или какой организации-собственнику он принадлежит, сколько строений жилого дома или нежилого строения расположено под одним номером.

Предыдущая Всероссийская перепись населения проводилась в 2010 году. На основе данных переписи о численности населения в нашей стране рассчитываются бюджеты всех уровней. Итоги переписи используются при разработке государственных программ социальной и семейной политики, для реализации мер, направленных на улучшение демографической ситуации.

Регистраторский обход в населенных пунктах Псковской области проводится с 19 августа по 17 сентября. Регистраторы должны иметь при себе удостоверение, действительное при предъявлении паспорта.