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Общество

Начался прием заявок на псковский молодежный литературный конкурс «Чернильница»

19.08.2019 14:40|ПсковКомментариев: 0

На девятый псковский конкурс молодых поэтов, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница» открыли прием заявок. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского городского молодежного центра, заявки можно оставлять с 19 августа до 30 сентября.

«Побороться за победу в конкурсе можно в пяти творческих номинациях, а именно: «Лучший чтец», «Лучший писатель малого жанра», «Авторские стихотворения», «Лучший музыкальный чтец», «Лучший чтец произведений на иностранном языке» (английский и немецкий)»,  - отметили в учреждении.

Кроме того, в центре добавили, что к категории «Лучший чтец» будет относиться:

1) «Моя ли в том вина, что нас у жизни много, а жизнь у нас одна?» - конкурс стихотворений, в основу которых легли раздумья о смысле жизни или о вечных человеческих ценностях. Философская лирика.

2) «Индекс Вечности на конверте» - конкурс стихотворений на тему «Экспериментальная поэзия» (это может быть белый стих, использование авторских слов и нестандартных строк и т.д.)

3) «Она любила меня, но так, как любят только в кино» - конкурс стихотворений на тему «Любовная лирика».

4) «Населенный пункт большой - с очень сложною «душой» - конкурс стихотворений на тему «Городская лирика» (городские лица - портреты, определенные места в городе, жизнь городская в целом и так далее).

5) Номинация «Лучший музыкальный чтец» подразумевает вокальное исполнение одного произведения известного поэта под музыкальный инструмент.

Напомним, в этом году конкурс посвящается поэзии нового тысячелетия. Желающим стать участниками необходимо предоставить анкету-заявку установленного образца и свои работы в конкурсную комиссию - присылать их по электронной почте: pgmc-pskov@mail.ru (с пометкой «Чернильница» в срок с 19 августа до 23.59 30 сентября 2019 года). Также участники могут подать анкету-заявку и принести свои работы на «флэшке» в оргкомитет (улица Максима Горького, 15, отдел досуга), до 30 сентября, до 17.00.

Положение о конкурсе - здесь. Форма заявки - здесь.

Теги: #литература #Псковский городской молодежный центр
Источник: Псковская Лента Новостей
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