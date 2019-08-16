Общество

Детей научили стрелять из лука в Финском парке в Пскове

Воспитанников социального клуба «Мечта» Псковского городского молодежного центром и псковской молодежи научили в Финском парке стрелять из лука. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения, такое мероприятие состоялось 17 августа.

«Ребятам рассказали о том, как правильно стоять и целиться, а далее они смогли применить полученные знания на практике. В мероприятии приняло участие 19 человек», - отметили в центре.

Напомним, социальный клуб «Мечта» создан для работы с молодежью в возрасте от 12 до 18 лет по месту жительства. Данный клуб является одним из филиалов Молодежного центра.