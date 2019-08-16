Общество

Псковская область в 2020 году станет участницей автопробега, посвященного 75-ой годовщине победы в ВОВ

В апреле 2020 года Псковская область станет участницей автопробега, посвященного 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

В рамках всероссийской акции «И помнит Мир, спасенный», посвященной 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне, в городах России пройдет пятый этап автовеломарша.

За предыдущие четыре этапа в 2016-2019 годах участники проекта преодолели 23 тыс км и находились в пути 96 дней. Автовеломарш принимали в 102 населенных пунктах.

Старт автовеломарша в 2019 году запланирован 5 апреля, финишируют участники мероприятия 9 мая. Займет мероприятие 36 дней, всего участниками будет пройдено более 11 тыс км по городам-Героям России, Республики Беларусь, Заполярья.

Организаторами автопробега выступают РРДМОО «Спортивный клуб Победа», министерство обороны, полномочные представители президента РФ в федеральных округах, участвующих в приемке участников автовеломарша, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Российская Ассоциация Героев. Мероприятие проходит в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 2016-2020».