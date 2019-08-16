Общество

Представители Псковского облсовпрофа провели ряд встреч с профсоюзным активом в Новоржеве и в Великих Луках

Заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Хришкевич, заведующий отделом развития профсоюзного движения и коллективных действий Игорь Иванов и руководитель инспекции труда Андрей Стегний провели ряд рабочих встреч с активом профсоюза работников жизнеобеспечения, народного образования и науки РФ, государственных учреждений и общественного обслуживания, лесных отраслей и культуры в Новоржеве и в Великих Луках.

Участникам встречи была представлена информация о работе профобъединения и членских организаций по проектной деятельности, культурно-массовому сектору и спортивно-оздоровительному направлению.

Отдельно профсоюзные активисты обсудили решение Исполкома ФНПР и Постановление президиума СОП Псковский облсовпроф о подготовке и проведении Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 2019 году.

Игорь Иванов напомнил, что международная акция «За достойный труд!» проводится профсоюзами с 2008 года более чем в 130 странах мира и признана днём борьбы работников по защите социально-трудовых прав и интересов. Основной лозунг мероприятия «За справедливую социальную политику!».

Участники встреч поддержали проведение публичной акции 7 октября, выразили готовность приехать на мероприятие, которое будет проходить в Пскове, чтобы проявить профсоюзную солидарность, выступить от лица профсоюзного актива муниципалитетов. В настоящее время ведется мониторинг и анализ проблематики в муниципальных образованиях и на предприятиях.