Общество

Началась подготовка проектной документации по проектам благоустройства Порхова, Изборска и Великих Лук

В Псковской области состоялись аукционы на определение подрядных организаций, которые займутся подготовкой проектной документации по проектам благоустройства Великих Лук, Изборска и Порхова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в текущем году эти муниципальные образования вошли в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На реализацию проектов по благоустройству регион получил более 160 млн рублей из федерального бюджета.

В числе победителей оказались проекты «Новый общественный центр для жителей древнего Изборска», который предполагает благоустройство общественной территории возле Изборской школы; «На берегу истории» по реконструкции набережной реки «Шелонь» и прилегающей территории в Порхове, а также «Парк Петровский», который предусматривает благоустройство рекреационной зоны Великих Лук возле городской земляной крепости.

«Это уникальная возможность для городов и районов области привести в порядок городскую среду за счет федеральных средств. Все проекты в первую очередь направлены на то, чтобы сделать городское пространство максимально удобным, комфортным и привлекательным для жителей и гостей, увеличить туристический поток в исторические поселения», - заметил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.

Напомним, что в прошлом году в число финалистов вошел проект по созданию общественного парка в городе Опочка - «Городской вал», на реализацию которого выделено 50 млн рублей. В настоящее время по итогам аукциона определен подрядчик на выполнение работ по благоустройству городского пространства.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды с 2018 года проводит министерство строительства и ЖКХ РФ. В нем участвуют муниципальные образования, имеющие статус федеральных и региональных исторических поселений, а также города с численностью населения до 100 тыс человек.