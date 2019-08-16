Общество

В псковской академии ФСИН стартовал военно-патриотический марафон «Служу России!»

С 19 по 25 августа первокурсники Псковского филиала академии принимают участие в военно-патриотическом марафоне «Служу России!», который организован третий раз в загородном учебном центре вуза.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, в течение недели курсантам, которые проходят первоначальную профессиональную подготовку, предстоит отработать учебно-тактические, служебно-боевые задачи, справиться со спортивными и творческими испытаниями, которые направлены на формирование умений и навыков, необходимых для дальнейшего развития служебных и профессиональных компетенций сотрудника УИС.

Первокурсников ожидают задания различной сложности: соревнования пожарных дружин, «Полевая фортификация», комплексная служебно-прикладная эстафета и военно-патриотическая эстафета «Зарница», которой завершится марафон 25 августа.

В первые дни соревнований курсанты участвуют в конкурсах учебно-строевых подразделений на лучший девиз-речевку, военно-патриотических эмблем, боевых листков, а также в конкурсе на должный порядок своего спального места, в котором оцениваются аккуратность и скорость.

Результаты и итоги конкурсов-состязаний с награждением отличившихся курсантов будут подведены 25 августа.