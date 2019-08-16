Общество

В День флага псковичей приглашают в Летний сад на интерактивную программу

Мероприятия, посвященные Дню флага, пройдут в Пскове 21 и 22 августа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, в библиотеке «Центр общения и информация» (Юбилейная, 87-а) в эти дни проведут исторический экскурс для детей «Три державных цвета», а в Центре детского чтения (Р. Люксембург, 23) 22 августа состоится слайд-презентация «Священный флаг моей державы».

В тот же день в 17:00 Псковский городской молодежный центр приглашает на бесплатную экскурсию «История России через археологию и этнографию» по Приказным палатам с посещением смотровой площадки на Власьевской башне. Предварительная запись - по телефону 8 911-351-15-01.

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Планируется посещение двух выставок «Господин Псков» и «Кто в доме хозяин» с выходом на смотровую площадку и прогулкой по боевым ходам стен Псковского Кремля.

Кроме того, 22 августа в 16:00 в Летнем саду запланированы детская интерактивная программа и конкурс рисунка «Святыня Российской державы», «Рисуем триколор».

Напомним, что 22 августа в России отмечают День государственного флага. Российскому триколору в этом году исполнится 350 лет.