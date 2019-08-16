МЧС призывает псковичей соблюдать меры предосторожности при отдыхе на воде

Главное управление МЧС России по Псковской области призывает жителей региона соблюдать правила безопасности при отдыхе на воде. Соответствующие рекомендацими размещены в понедельник, 19 августа, на сайте ведомства.
«В августе погода в Псковской области обещает быть теплой, и количество желающих искупаться по-прежнему достаточно велико. Поэтому не будет лишним напомнить некоторые меры предосторожности при отдыхе на воде. Находясь у воды, помните, что недопустимо:
- заплывать за знаки ограждения и предупреждающие знаки;
- купаться и нырять в запрещенных и неизвестных местах;
- прыгать в воду с дамб, пристаней, катеров, лодок;
- допускать шалости, связанные с нырянием и захватом конечностей купающихся;
- взбираться на буи и другие технические сооружения;
- подавать ложные сигналы бедствия;
- плавать на лодках и катамаранах без спасательных средств;
- перемещаться в лодке с места на место при катании;
- загрязнять и засорять водоемы;
- оставлять детей без присмотра.
Будьте внимательны и к своему состоянию здоровья, особенно если у вас есть сердечно-сосудистые или неврологические заболевания. Не спешите заходить в воду, если вы чувствуете, что перегрелись: резкая разница температур может привести к остановке дыхания или к резкому спазму сосудов сердца. Обе эти ситуации могут закончиться летальным исходом.
Особенно внимательно следует относиться к безопасности детей. Прежде всего, она обеспечивается правильным выбором места купания, систематической разъяснительной работой с детьми о правилах поведения на воде и соблюдением мер предосторожности. Купание детей может проводиться только под контролем взрослых.
Очевидцам какого-либо происшествия на воде, прежде чем попытаться оказать помощь, советуем оценить свои силы и возможности. Если вы в них не уверены, то не стоит подвергать опасности и свою жизнь. А чтобы помощь подоспела в кратчайшие сроки, следует помнить номера «112» или «101», говорится в сообщении МЧС.