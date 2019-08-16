Общество

МЧС призывает псковичей соблюдать меры предосторожности при отдыхе на воде

Главное управление МЧС России по Псковской области призывает жителей региона соблюдать правила безопасности при отдыхе на воде. Соответствующие рекомендацими размещены в понедельник, 19 августа, на сайте ведомства.

«В августе погода в Псковской области обещает быть теплой, и количество желающих искупаться по-прежнему достаточно велико. Поэтому не будет лишним напомнить некоторые меры предосторожности при отдыхе на воде. Находясь у воды, помните, что недопустимо:

- заплывать за знаки ограждения и предупреждающие знаки;

- купаться и нырять в запрещенных и неизвестных местах;

- прыгать в воду с дамб, пристаней, катеров, лодок;

- допускать шалости, связанные с нырянием и захватом конечностей купающихся;

- взбираться на буи и другие технические сооружения;

- подавать ложные сигналы бедствия;

- плавать на лодках и катамаранах без спасательных средств;

- перемещаться в лодке с места на место при катании;

- загрязнять и засорять водоемы;

- оставлять детей без присмотра.

Будьте внимательны и к своему состоянию здоровья, особенно если у вас есть сердечно-сосудистые или неврологические заболевания. Не спешите заходить в воду, если вы чувствуете, что перегрелись: резкая разница температур может привести к остановке дыхания или к резкому спазму сосудов сердца. Обе эти ситуации могут закончиться летальным исходом.

Особенно внимательно следует относиться к безопасности детей. Прежде всего, она обеспечивается правильным выбором места купания, систематической разъяснительной работой с детьми о правилах поведения на воде и соблюдением мер предосторожности. Купание детей может проводиться только под контролем взрослых.

Очевидцам какого-либо происшествия на воде, прежде чем попытаться оказать помощь, советуем оценить свои силы и возможности. Если вы в них не уверены, то не стоит подвергать опасности и свою жизнь. А чтобы помощь подоспела в кратчайшие сроки, следует помнить номера «112» или «101», говорится в сообщении МЧС.