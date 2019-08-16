Общество

Депутат Псковской гордумы Денис Иванов поддержал использование мастер-плана для города

Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе Денис Иванов прокомментировал использование мастер-плана для города вместо генплана. В разговоре с корреспондентом «Эхо Москвы» в Пскове он отметил, что поддерживает такую инициативу.

«Я не сторонник серьезных планов, которые до внедрения разрабатываются несколько лет. Потому что все очень быстро меняется. Вместе с этим в отношении архитектуры, развития города нужно что-то глобальное. Тема очень непростая, - отметил Денис Иванов. - Город должен развиваться так, как видят его жители. Нужно спрашивать у них, а то у нас получается, что градостроительный план - специфический документ, который доступен лишь архитекторам и еще паре человек. А мнение архитекторов и мнение горожан - разные вещи».

Кроме того, в качестве примера, на который можно ровняться в отношении развития территории, депутат использовал прокаты в Финском парке: «Люди хотят, чтобы в Финском парке были прокаты, а, по многим документам, этих прокатов там быть не должно. Но прокаты - есть. И надо начать с легализации той реальности, которая существует на сегодняшний день. В том числе и прокатов».

Также Денис Иванов подчеркнул, что Псков - туристический город, которому необходимо зонирование.

«Нужно весь город поделить на зоны. У нас нет ни одной развлекательной зоны. В Петербурге, например, есть улица Рубинштейна, где собраны кафе и прочие развлекательные, увеселительные заведения. Люди туда приходят и находят все, что нужно, - напомнил Денис Иванов. - С тематическими парками для детей - тоже беда. Нет велодрома, скейтодрома. А этим увлекается очень много ребят. И все такие вопросы нужно разрешить, но не погружаться в детали, потому что все может измениться».

Напомним, в Псковской области специальная рабочая группа под председательством главы региона Михаила Ведерникова займется доработкой мастер-планов, представленных на рабочем совещании в середине августа. Первое заседание группы пройдет в сентябре. Планируется, что первые документы разработают для Пскова, Великих Лук, Печор, Изборска и Пушкинских Гор.

Сами же мастер-планы должны, по поручению президента РФ Владимира Путина, заменить генеральные планы населенных пунктов, не учитывающих потребности жителей и бизнеса.