Общество

В Псковской области продолжается профилактическая работа по недопущению пожаров

В Псковской области продолжается профилактическая работа по недопущению пожаров, об этом ПЛН сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

«В понедельник, 19 августа, с целью проведения противопожарного инструктажа с гражданами, а также лицами категорий неблагополучных, многодетных и одиноких престарелых граждан и разъяснения им требований пожарной безопасности в жилых домах инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам осуществлен профилактический рейд в д. Михайловское СП «Жижицкая волость» Куньинского района.

В ходе рейда распространены памятки и листовки о мерах пожарной безопасности на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара»; «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту»; «Эксплуатация газового оборудования»; «Телефоны экстренных служб».

Осуществлен обход домовладений, в том числе по местам проживания многодетных семей и одиноко проживающих престарелых граждан.

Жители были ознакомлены с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, при устройстве и эксплуатации печного отопления, о необходимости выполнить ремонт отопительных печей заранее, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам, способам раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей.

Также до населения была доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории Куньинского района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов», - сообщили в ГУ МЧС по Псковской области.