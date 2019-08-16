Общество

Путин проведет совещание по вопросам модернизации больниц и поликлиник

Президент России Владимир Путин проведет совещание по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

«В ходе совещания планируется обсудить материально-техническое состояние больниц и поликлиник, укомплектованность медучреждений врачами и средними медицинскими работниками, а также уровень заработных плат медработников и обеспечение их жильем», - сообщала пресс-служба Кремля.

В совещании примут участие руководитель администрации президента Антон Вайно, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Татьяна Голикова, помощник президента Андрей Белоусов, министр здравоохранения Вероника Скворцова и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.