Общество

Делегация Псковской области примет участие в чемпионате мира «Молодые профессионалы» в Казани

Делегация Псковской области примет участие в 45-м Мировом чемпионате профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills), который пройдет в Казани с 22 по 27 августа. Основной площадкой мероприятия станет Международный выставочный центр «Казань Экспо».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в составе делегации Псковской области - первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов, специалисты комитета. Кроме того, в качестве гостей на различных соревновательных площадках будут присутствовать более 20 студентов колледжей, техникумов и лицеев региона - победителей регионального чемпионата «Молодые профессионалы-2019», а также их мастера.

Официальные лица региона примут активное участие в деловой программе чемпионата «Молодые профессионалы». В первую очередь речь идет о двухдневной конференции, где будут представлены лучшие мировые практики профессионального образования, опыт работы в различных отраслях производственного обучения. В рамках 45-го мирового чемпионата также состоятся различные интерактивные дискуссии, семинары и круглые столы. Политики, исследователи, руководители образовательных организаций и представители институтов развития из более 80 стран встретятся, чтобы обсудить различные аспекты кадрового обеспечения экономики, вопросы развития систем профессиональной подготовки и трансформации рынка труда.

Участники чемпионата прошли отбор на национальных соревнованиях и являются лучшими в своей стране. Он объединит более 1,3 тыс молодых профессионалов из 63 стран, которые будут соревноваться по 56 компетенциям: от столярного дела до флористики, от парикмахерского искусства до электроники, от кузовного ремонта до хлебопечения. Оценивать их будут порядка 1,3 тыс экспертов.

Напомним, что Псковская область вступила в движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills) в декабре 2016 года. В прошлом году в национальном финале псковичи стали вторыми по компетенции «Спасательные работы - Юниоры», а также вошли в десятку лучших по стране по компетенции «Медицинский и социальный уход» и «Спасательные работы». В феврале текущего года в Псковской области прошел Третий открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы-2019» (WorldSkills Russia), в котором приняло участие около 150 учеников школ и средних специальных образовательных учреждений региона.

Worldskills - международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. WorldSkills оказывает прямое влияние на рост профессионального образования во всем мире.

Чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных странах, в них принимают участие как молодые квалифицированных рабочие, студенты университетов и колледжей в возрасте до 22 лет в качестве участников, так и известные профессионалы, специалисты, мастера производственного обучения и наставники - в качестве экспертов, оценивающих выполнение задания.