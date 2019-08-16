Общество

Первый заместитель прокурора региона проведет прием граждан в Бежаницах

Первый заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Тепляков в августе 2019 года организует личный прием граждан в прокуратуре Бежаницкого района по адресу: п. Бежаницы, ул. Советская, д. 64а.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, для встречи с первым заместителем прокурора области в срок до 23 августа необходимо обратиться к прокурору Бежаницкого района Александру Пчелкину с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.