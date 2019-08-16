Общество

Более 200 человек собрались на народное гулянье в новоржевской деревне Кудяево

Более 200 человек собрались на народное гулянье в деревне Кудяево Новоржевского района. Об этом сообщается в группе регионального отделения «Единой России» в соцсети ВКонтакте.

Кандидат в главы Новоржевского района Сергей Мезенцев поздравил земляков с Яблочным Спасом. «Желаю вам крепкого здоровья, большого счастья. Пусть царит на нашей земле радость, мир и доброта», - обратился он к участникам праздника. А затем преподнес им творческий подарок - исполнил песню о мужской ответственности перед Родиной, народом и семьей.

Продолжилась праздничная программа выступлением местных коллективов и солистов.