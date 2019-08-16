Общество

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию

Советского и российского режиссера театра и кино, народного артиста СССР Марка Захарова госпитализировали в одну из московских клиник, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Как сообщает РИА «Новости», отмечается, что 85-летний худрук театра «Ленком» находится в реанимации. По предварительным данным, у него диагностировали двустороннее воспаление легких, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. Окончил актерский факультет ГИТИСа, а в 1973-м стал главным режиссером театра имени Ленинского комсомола (ныне - «Ленком»).

Среди самых успешных работ режиссера спектакли «В списках не значился», «Парень из нашего города», «Юнона и Авось», «Безумный день или Женитьба Фигаро», «Шут Балакирев», «Ва-банк», «Женитьба», «Вишневый сад».

Многие ленты режиссера вошли в золотой фонд отечественного кинематографа: «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона»

Захаров - автор и соавтор сценариев к таким фильмам, как «Звезда пленительного счастья», «Белое солнце пустыни», «Узник замка Иф».