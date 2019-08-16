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ОНФ: Повышая норматив утилизации отходов, надо вводить и льготы для предприятий, внедряющих новые технологии переработки

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель тематической площадки ОНФ «Экология» Елена Цунаева считает, что дорожная карта по развитию механизма расширенной ответственности производителей за утилизацию и переработку отходов нуждается в широком общественном обсуждении, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОНФ.

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономики рассмотреть предложения Минприроды РФ о повышении эффективности механизма расширенной ответственности производителя, пишет «Коммерсант». Речь идет об увеличении нормативов утилизации до 100%, говорится в письме министерства в правительство. Кабмин должен рассмотреть вопрос до середины 2020 г. Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5–35% от реализации или платить экосбор. В 2018 г. за счет него получено лишь 2,2 млрд руб., но теперь Минприроды рассчитывает увеличить доходы до 136 млрд руб.

«На тематической площадке ОНФ «Экология» мы обсуждаем тему утилизации и переработки как производственных, так и коммунальных отходов. Во время мероприятий федерального и регионального уровня наши эксперты знакомились с работой уже действующих предприятий, перерабатывающих отходы, производящих потребительские товары», – напомнила Цунаева.

По ее словам, на повестке дня стоит вопрос о формировании отрасли переработки и утилизации отходов, которая позволит добиться снижения нагрузки на экологию во время хозяйственной деятельности.

Эксперты ОНФ считают, что ключевые проблемы – это отсутствие развитой инфраструктуры, позволяющей транспортировать направляемые на переработку отходы, а также отсутствие взаимодействия между населением и предприятиями-переработчиками (например, фирменные пункты сбора упаковок и тары).

По словам Цунаевой, амбициозность целей, заявленных Минприроды России (в частности – стопроцентная переработка товарных отходов), может привести к возрастанию нагрузки на производителей, которая будет компенсироваться за счет потребителей или же приведет к использованию различных «серых схем», позволяющих уходить от ответственности. Особой проблемой является угроза установки завышенных нормативов для производителей по утилизации и переработке.

«Дорожная карта по развитию механизма расширенной ответственности производителей за утилизацию и переработку отходов нуждается в широком общественном обсуждении и должна включать в себя взаимодействие производителей со всеми участниками логистической цепочки: производитель, торговые сети, продавцы, потребители. Более того, важно задуматься над вопросом стимулирования производителей, не только постепенно повышая норматив утилизации до 100 процентов, но и устанавливая различные льготы для предприятий, внедряющих современные технологии переработки», – сказала она.