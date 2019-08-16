Общество

Для псковских садоводств будут разработаны «дорожные карты»

Общественная комиссия по садоводствам начала реализацию социального проекта «Повышение уровня взаимодействия органов власти с садоводческими товариществами как залог успешного развития крупнейшего сектора некоммерческой самозанятости населения региона». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комиссии, проект получил поддержку Фонда президентских грантов и продлится до конца мая 2020 г.

Цель проекта - расширить практики взаимодействия органов власти с самым крупным некоммерческим сектором самозанятости населения региона. Начат набор групп на полугодовой курс семинаров высококвалифицированных специалистов из не менее 170 председателей-садоводов старшего поколения. Первые семинары пройдут в октябре в Пскове и Великих Луках. В семинарах смогут принять участие все желающие.

Для садоводов будет издано информационно-методическое пособие и запущен тематический сайт для активистов СНТ. О мероприятиях проекта письменно будут извещены все 26 муниципальных образований области. Презентация проекта запланирована на 19 сентября в помещениях комиссии по садоводствам.

Планируется не менее 3 совещаний по проблемам садоводческого сектора и обсуждению перспектив создания представительского совещательного органа - Совета председателей СНТ - при органах власти.

«Дорожные карты» для территориальных групп СНТ по решению проблем и развитию объединений граждан - один из важных результатов проекта. Широкая информационная кампания, ликбез руководителей значительной части СНТ позволит улучшить правовую ситуацию в секторе, частично снизит социальную напряженность.

Садоводческие товарищества - это самые многочисленные некоммерческие объединения в России, порядка 60 млн. человек, согласно статистики. СНТ и садоводческих сообществ в Псковской области не менее 520. Это 140 тыс. садоводов, при этом более 80% садоводов – люди старшего поколения.

В настоящее время проблемы настолько захлестнули эту сверхважную сферу жизнедеятельности преимущественно пенсионеров региона, что потребуется установление нового, повышенного уровня взаимодействие садоводов-активистов, председателей СНТ с органами власти, улучшение компетенций правлений СНТ.