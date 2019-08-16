Общество

Медведев уволил замглавы ПФР Иванова из-за «утраты доверия»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова в связи с утратой доверия.

«Освободить Иванова Алексея Михайловича от должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда РФ в связи с утратой доверия», - говорится в распоряжении премьера, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Иванова задержали 10 июля, ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 со. 290 УК РФ). По версии следствия, в период с 2017 по 2019 год он получил от представителей компании «Техносерв» взятку на общую сумму не менее 4,4 млн рублей.

Свою вину Иванов признал, заявил, что раскаивается в содеянном и что подал заявление об освобождении от занимаемой должности.

По делу также арестован директор департамента по работе с госструктурами ООО «Техносерв Менеджмент» Алексей Копейкин, который обвиняется в посредничестве взяточничеству (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и который не признает вину.

Басманный суд Москвы 12 июля 2019 года избрал в отношении Иванова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 9 сентября. Мосгорсуд признал это решение законным.