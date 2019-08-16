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Общество

Псковская Росгвардия производит отбор граждан на военную службу по контракту 

20.08.2019 12:41|ПсковКомментариев: 0

Управление Росгвардии по Псковской области производит отбор кандидатов для прохождения военной службы по контракту, на должность механика технических средств охраны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ведомства.

Претендовать на вакансии могут граждане РФ, годные по состоянию здоровья, не имеющие судимости. Образование среднее (общее) полное, профессиональное (высшее) образование. Прошедшие военную службу по призыву. Возраст до 40 лет.

Более подробную информацию можно получить по адресу: город Псков, улица Николая Васильева, 77 или по телефону 8-911-366-21-41, 8112 73-43-13.

Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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