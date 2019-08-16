Общество

В преддверии нового учебного года в трех учреждениях Локнянского района сделан ремонт

В Локнянском районе к новому учебному году за счет федеральных средств, которые дополнительно поступили в регион по итогам встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и президента России Владимира Путина, выполнен ремонт в трех образовательных учреждениях: в Подберезинской средней школе, в детском саду «Колосок» и в Локнянской школе искусств.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в Подберезинской средней школе выполнен капитальный ремонт кровли, а также входной группы. На эти цели было направлено более 5 млн рублей. В детском садике «Колосок» на 1 млн рублей отремонтировали систему отопления, заменили оконные блоки и полы в группах.

В Локнянской школе искусств выполнен ремонт крыши, частично заменены трубы и элементы системы отопления, а также окна и двери входной группы на путях эвакуации. На ремонт было направлено около 2,2 млн рублей.

Кроме того, за счет средств муниципалитета в здании был проведен косметический ремонт учебных классов, а на прилегающей территории обустроена отвечающая всем требованиям контейнерная площадка.

Отметим, в Локнянской школе искусств в новом учебном году будут заниматься 175 детей. Работает 9 преподавателей. Учащиеся школы искусств неоднократно становились победителями и призерами областных и всероссийских творческих конкурсов. Многие выпускники продолжают профессиональное обучение в областном колледже искусств.

Напомним, что из федерального бюджета Псковская область получила дополнительно порядка 350 млн рублей, которые направляются на ремонт целого ряда образовательных, культурных и лечебных учреждений региона, а также на закупку медицинского оборудования. Из них почти 100 млн предусмотрены на ремонт образовательных учреждений.