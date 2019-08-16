Общество

ОНФ проведет мониторинг доступности бесплатного медосмотра для работников школ

Эксперты Общероссийского народного фронта проверят, как в российских регионах соблюдаются права учителей на прохождение обязательного медицинского осмотра за счет работодателя. По результатам исследования общественники совместно с представителями профильных министерств и ведомств проведут экспертное совещание, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОНФ.

Поводом для мониторинга стали участившиеся жалобы педагогов на то, что работодатели не компенсируют им расходы на медосмотр. Согласно действующему законодательству, педагогические работники обязаны проходить по направлению работодателя несколько медосмотров: при поступлении на работу, обязательные ежегодные и внеочередные. При этом медицинский осмотр для учителей и других работников школы проводится бесплатно.

Однако не все работодатели следуют букве закона и предлагают учителям самим оплачивать необходимые медицинские услуги, обещая в дальнейшем возместить все расходы. В результате многим педагогам приходится ждать компенсаций по несколько лет и из-за нехватки денег обращаться в микрофинансовые организации.

Так, например, в 11 из 19 муниципальных районов Республики Тыва учителям по пять лет могут не компенсировать прохождение обязательного медосмотра. Суммы варьируются от 400 до 2200 руб. По словам педагогов, чтобы пройти медицинский осмотр, им приходиться выезжать в районные центры. Но поскольку за один день попасть ко всем врачам они не успевают, то вынуждены тратить на обход врачей по два-три дня, в результате чего увеличиваются расходы на проезд. Другие работники, чтобы сэкономить на проезде и не простаивать в длинных очередях, обращаются в частные медицинские центры, где все услуги стоят дорого.

«В этом вопросе мы также столкнулись с недостаточной юридической грамотностью самих педагогов, которые продолжают проходить медосмотры, оплачивая их из своих карманов. Кажется, это на руку муниципальным администрациям, поэтому они из года в год в бюджете не закладывают финансовые средства на выплату компенсаций, что на самом деле нарушение трудовых прав работников образования», – отметила эксперт тематической площадки ОНФ «Образование» в Туве Галина Агбан.

Эксперты ОНФ отмечают, что это далеко не единичный случай, аналогичные ситуации происходят и в других российских регионах. В 2016 г. в региональное отделение Народного фронта в Калмыкии с коллективной жалобой обращались педагоги Первомайской и Буратинской среднеобразовательных школ Приютненского района. Учителя рассказали, что на протяжении двух последних лет все расходы по ежегодному профилактическому осмотру они несли за свой счет. В настоящее время, как отмечают эксперты, в целом ситуация в регионе улучшилась, в большинстве районов компенсации выплачивают вовремя. Но в двух районах – Целинном и Приютненском, выплаты проводятся с большой задержкой.

«Учителя, воспитатели и другие педагогические работники как лица, работающие в детских учреждениях, обязаны проходить медицинские осмотры. Об этом говорится во второй части статьи № 213 Трудового кодекса. По закону и предварительные, и плановые медицинские осмотры проводятся за счет работодателя», – подчеркнул эксперт тематической площадки ОНФ «Образование» в Республике Калмыкия Намин Санджиев.

Чтобы понять, насколько широко распространена эта проблема, эксперты ОНФ проведут мониторинг, в ходе которого спросят работников сферы образования из разных регионов о том, каким образом и за чей счет организуется медицинский осмотр в их учреждении.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева отметила, что несоблюдение прав учителей не лучшим образом скажется на качестве образования.

«В «майском» указе глава государства поручил к 2024 году обеспечить вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. Однако если права учителей в том числе и на бесплатный медицинский осмотр будут повсеместно нарушаться, это может стать в ряде случаев поводом для ухода из профессии. Мы рассчитываем, что наш мониторинг покажет, насколько выявленная проблема распространена в регионах и почему так происходит. После этого на площадке ОНФ мы проведем экспертное совещание, где обсудим с экспертами каким образом можно решить эту проблему», – сказала Шмелева.