Общество

Медоборудование для борьбы с онкологией поступит в Псковскую область

Крупная партия современного высокоточного медицинского оборудования поступит в этом году в Псковский областной онкологический диспансер, его филиал в Великих Луках и Псковскую областную клиническую больницу. Аукционы на приобретение специализированной техники состоялись, необходимые контракты на поставку заключены. На эти цели направлено более 170 млн рублей из федерального бюджета в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.

Речь идет о четырех современных рентгеновских аппаратах, двух аппаратах УЗИ, лабораторном, эндоскопическом оборудовании (видеобронхоскопы и видеогастроскопы) и др. Кроме того, в Псковский областной онкологический диспансер поступят два современных эндовидеоскопических комплекса для выполнения урологических и абдоминальных операций.

Современное медицинское оборудование расширит диагностическую базу лечебных учреждений, а также позволит заменить изношенную технику, улучшить доступность и качество медицинской помощи, усилить первичную диагностику онкологических заболеваний, а также будет способствовать их раннему выявлению и более эффективному лечению, отметили в комитете.