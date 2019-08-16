Общество

Студентка псковского колледжа получила президентский грант за победу в Молодежных Дельфийских играх

Студентка колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Ангелина Семенова стала обладательницей специальной премии для поддержки талантливой молодежи за счет средств гранта президента РФ на развитие гражданского общества как призер Молодежных Дельфийских игр, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

В апреле этого года на 18-х Дельфийских играх России, которые прошли в Ростове-на-Дону, Ангелина Семенова стала обладательницей серебряной медали в номинации «Эстрадное пение» в возрастной категории от 18 до 25 лет. Это первая победа в копилке наград Псковской области за все время участия представителей региона в конкурсе.

Кроме нее, Псковскую область на этих престижных творческих состязаниях представили 18 участников — студент колледжа искусств Валерий Огло (эстрадное пение), учащиеся детских музыкальных школ Василий Черотченко (фортепиано), Алексей Манушин (баян), Алина Жолобова (эстрадное пение), учащиеся детской художественной школы Анастасия Меньщикова и Виктория Шейбакова, участники театра танца «Русские узоры».

Отметим, в следующем году 19-е молодежные Дельфийские игры России и 15-е открытые молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, пройдут в Омске. Участниками от Псковской области также станут победители регионального отборочного этапа.