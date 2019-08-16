Общество

На научно-практической конференции в Гдове обсудят подвиг Чудской флотилии

В Гдове состоится научно-практическая конференция на тему «Героические подвиги курсантов ВВМИОЛУ им. Дзержинского и краснофлотцев Чудской военной флотилии на Гдовской земле». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие пройдет 22 августа, в рамках мемориального проекта «Судьба моряка». Начало - в 11.00 в районной библиотеке (улица Ленина, 9).

«О реализации проекта "Судьба моряка на Гдовской земле" расскажет председатель Северо-Западного межрегионального центра «Наукоемкие технологии и интеллектуальная собственность» Александр Габриэлян», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что в течение двух часов участники выступят с докладами о Чудском озере как месте рождения русского флота и морской пехоты во времена Петра Великого, о том, как Держинцы вступили в бой в составе Чудской флотилии. Также член Общественной палаты Псковской области Андрей Нудьга покажет архивные документы, которые рассказывают о боевых действиях краснофлотцев.

Во время конференции будет представлен проект военно-исторического мемориала-музея «Чудская военная флотилия». Здесь будут храниться документы и артефакты, которые обнаружили поисковики во время экспедиций. После этого общественный советник Главы Гдовского района Виктор Уралов расскажет о мемориальных пространствах как местах притяжения туристов.

Первый урок мужества на тему подвига краснофлотцев Чудской флотилии в рамках проекта «Судьба моряка» прошел в преддверии 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия реализуется при поддержке поисковиков Псковской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга, а также фонда «Защитников Невского плацдарма», 907-гообъединенного учебного центра ВМФ РФ, штаба военно-исторического похода «750-лет Ледового побоища», «Царскосельского военно-исторического общества».

Напомним, эта научно-практическая конференция станет одним из мероприятий, посвященных 697-летию со дня первого упоминания Гдова в летописи.