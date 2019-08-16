Общество

Ольга Милонаец: По конкурсу на ремонт фонтана в Острове нарушено все, что только можно было нарушить

Все, что можно было нарушить в конкурсных процедурах, связанных с ремонтом фонтана в Острове, было нарушено. Такое заявление в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM) сделала руководитель Управления федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.

По ее словам, жалоба на конкурсную документацию рассматривалась в антимонопольном ведомстве сегодня, 20 августа. «Пришлось эту закупку по фонтану отменить и инициировать заново», - добавила руководитель территориального УФАС.

«Мы проваливаемся в подготовке техзаданий. Мы постоянно сталкиваемся с фактами «кривых» ТЗ. Складывается впечатление, что их подсматривают в интернете и переписывают под себя», - высказалась Ольга Милонаец.

В качестве показательного примера она назвала технические задания по проведению ремонтов фасадов в рамках капитального ремонта, в которых были заявлены заниженные объемы работ. По факту размеры фасадов оказывались большими, чем было прописано в документах, и не все подрядчики согласились брать на себя сверхобязательства.

«Некоторые просто бросили кисточки и ушли, и дома стоят теперь по факту полуготовые. Причем, те, кто бросили – не проиграли, а добросовестные теперь вынуждены судиться. А им говорят, а вас никто не просил выполнять что-то сверх техзадания. И мне очень интересно, был ли кто-то наказан за подобные «косяки» в технических заданиях, привлекался ли кто-то к дисциплинарной ответственности?» - поделилась Ольга Милонаец.

При этом она подчеркнула, что это проблема не только Псковской области, она актуальна в целом по России. «Тут надо что-то кардинально менять», - заключила глава УФАС региона.