Общество

Новую школу на 800 мест построят в Великих Луках

Объявлен аукцион на поиск подрядчика для строительства новой школы на улице Заслонова в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по государственным закупкам Псковской области.

На реализацию проекта будет направлено почти 540 млн рублей. Средства выделят из федерального и регионального бюджетов в рамках программы «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании „Город Великие Луки“ в 2017-2021 годах».

Итоги аукциона будут подведены 28 августа. По условиям контракта, подрядчик должен сдать объект к 30 ноября 2020 года.

Договоренность о строительстве еще одной школы в Великих Луках была достигнута губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой.

Это будет четвертая по счету новая школа, построенная в Псковской области за последние годы. До этого в эксплуатацию были введены здание Инженерно-лингвистической гимназии в Пскове (1,3 тыс. мест), а также корпус школы № 6 в Великих Луках (800 мест). В этом году заработает новая школа на 500 мест в Дно.