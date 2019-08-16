Общество

На ярмарку вакансий приглашают псковичей

21 августа с 10.00 до 13.00 в Центре занятости по городу Пскову и Псковскому району пройдет ярмарка вакансий. В ярмарке вакансий примут участие следующие работодатели: Псковский почтампт УФПС Псковской области, филиал ФГУП «Почта России», ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения управления Министерства внутренних дел РФ по Псковской области, ООО «СевЗапИнвест», отдел (погк) в г. Печоры, ООО «Велрыбпром», ООО «Велторф», ООО «Псков-Центр», ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, открыты следующие вакансии: оператор связи; почтальон; начальник отделения связи; диспетчер; уборщик территорий; водитель автомобиля; наладчики оборудования; продавец; грузчик; инженер ОМТС; юрисконсульт.

В Центре занятости отмечают, что посетители ярмарки вакансии смогут: встретиться с работодателями; подобрать варианты подходящей работы в банке вакансий службы занятости; получить консультации психолога и других специалистов службы занятости по вопросам трудоустройства; открытия собственного дела; профессиональной ориентации.