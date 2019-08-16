Общество

Сколько можно травить людей - жалоба пушкиногорки на сайте губернатора

Сколько можно травить людей горящей свалкой в Пушкинских Горах? С таким вопросом к губернатору региона обратилась местная жительница. В обращении отмечается, что каждый год летом жители улицы Захарова в Пушкинских Горах задыхаются от горящей и тлеющей свалки.

Женщина отмечает, что в прошлом году уже было направлено обращение губернатору: «Получили отписку, что свалка находится на растоянии от населенных пунктов в пределах допустимой нормы. Но это не так. Видно забыли, что в 90-х годах в Пушкинских Горах появилась улица Захарова, последний дом которой находится всего в 200 метрах от свалки. Когда же прекратится убийство людей - горит пластик, у нас на улице люди умирают, в основном, от рака», - говорится в обращении.