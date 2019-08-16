Общество

Псковичка Надежда Кузьмина получила поздравление президента и губернатора с 95-летием

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова во вторник, 20 августа, поздравила с 95-летием псковичку, малолетнюю узницу и ветерана труда Надежду Кузьмину. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, она вручила имениннице поздравительный адрес президента РФ Владимира Путина, памятный подарок и цветы от губернатора области Михаила Ведерникова.

Вера Емельянова отметила, что это уже не первое поздравление от президента России Владимира Путина, которое в свой юбилейный День рождения получает Надежда Кузьмина. По ее словам, именинница - пример настоящего патриотизма и любви к своей Родине, на который равняется нынешнее поколение. Она пожелала ей крепкого здоровья и долгих лет жизни.

К поздравлениям также присоединился депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин, представители городского Совета ветеранов и близкие родственники.

За чашкой чая Надежда Кузьмина рассказала гостям о жизни в военное время, о сложном периоде в Германии, а также о том, как восстанавливали Псковскую область после войны. Она отметила, что гордится, что за годы работы на Горводоканале и большой личный вклад в развитие Пскова ей было присвоено почетное звание «Ветеран труда».

Вера Емельянова поинтересовалась у именинницы секретом долголетия и позитива. «Главное - движение. Всю жизнь работала, вкладывала душу в то, что делала, ко всему подходила с любовью. И сейчас стараюсь не отставать от молодежи. До сих пор активно работаю по хозяйству и с удовольствием помогаю детям и внукам делать уборку в доме», - ответила Надежда Кузьмина.

В завершение встречи первый вице-губернатор рассказала, что по инициативе губернатора в Псковской области действует программа адресной помощи ветеранам, труженикам тыла и детям войны. Есть возможность вызова врачей узких специальностей на дом для консультаций, и посоветовала не стесняться обращаться за содействием.