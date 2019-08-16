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Общество

Проблема трудноустраиваемых детей характерна для Псковского региона - Валентина Чернова

20.08.2019 15:51|ПсковКомментариев: 0

Проблема трудноустраиваемых детей характерна для Псковского региона. Об этом корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщила начальник отдела опеки и попечительства комитета социальной защиты населения Псковской области Валентина Чернова.

Как пояснила Валентина Чернова, трудноустраиваемые дети - это дети, оставшиеся без попечения родителей, при устройстве которых в семьи возникают трудности.

«Большинство семей, желающих взять ребенка в семью, хотят, чтобы это был маленький ребенок, без проблем со здоровьем, не имеющий братьев и сестер», - рассказала Валентина Чернова.

Таким образом, типичный портрет трудноустраиваемого ребенка следующий - возраст от 7 лет, имеющий братьев и сестер, а также особенности развития. В эту категорию можно также включить детей, которые могут высказать свое мнение о дальнейшем жизнеустройстве.

Валентина Чернова прокомментировала, что на сегодняшний день в Банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Псковской области содержатся сведения о 204 детях, из них детей старше 7 лет - 189, то есть 93%. Из этих детей 172 ребенка - это подростки старше 10 лет, дети с особенностями развития - 96, дети, имеющие братьев и сестер, - 101.

«Статистика такова, что из 204 лишь двое детей нельзя отнести к трудноустраиваемой категории», - резюмировала спикер.

Она также выразила надежду, что в ближайшую неделю эти дети найдут себе семьи. «Уже выданы направления на знакомство с этими детьми», - пояснила Валентина Чернова.

Теги: #дети-сироты #социальная сфера
Источник: Псковская Лента Новостей
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