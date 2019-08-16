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Общество

Участники псковского клуба «Здоровое питание» узнали о вкусной и здоровой пище

20.08.2019 21:47|ПсковКомментариев: 0

В Псковском Красном Кресте в клубе «Здоровое питание» состоялось первое занятие третьего цикла по здоровому питанию, сообщили Псковской Ленте Новостей в организации. 

Тьютор Ольга Васильева ознакомила пожилую аудиторию с основами сбалансированного и рационального питания. Принято считать, что питание при здоровом образе жизни является важнейшим фактором профилактики сердечно-сосудистых, онкологических, желудочно-кишечных заболеваний, сахарного диабета, ожирения, остеохондроза. Питание считается рациональным лишь в том случае, если оно сбалансировано. Пища пожилого человека должна быть разнообразной и содержащей в себе белки, жиры, углеводы, витамины, минералы, микроэлементы и другие полезные вещества. Преподавателем было отмечено, что неправильно организованное питание приводит к снижению трудоспособности, повышению восприимчивости к болезням, в конечном счёте, к снижению продолжительности жизни.

Также в ходе занятия участники узнали о значении питательных веществ и их энергетической ценности. Например, белки являются жизненно необходимыми компонентами питания, поскольку они служат источником незаменимых аминокислот, которые не могут синтезироваться в организме человека. Жиры являются основным источником энергии в организме. Суточная потребность организма в жирах составляет в среднем 80-100г. Углеводы служат общим и легко утилизируемым источником энергии и должны обеспечивать примерно 50% калорийности суточного рациона.

Ольга Васильева большое внимание уделила режиму питания пожилых людей. Для пожилого человека оптимально четырехразовое питание, так как более редкое питание приводит к накоплению жира в организме, уменьшению активности щитовидной железы и тканевых ферментов. Прием пищи в одно и то же время способствует лучшему оттоку желчи, а нарушение режима питания является одной из причин возникновения хронических заболеваний желудка и кишечника.

Особый интерес пожилые люди проявили к информации о культуре приёма пищи. Участники проекта узнали, что дурным тоном считается, указывать другому человеку, что ему кушать и когда. Преподавателем было приведено несколько русских пословиц, говорящих о высокой культуре человека по составлению рациона питания, например, «К приему пищи надо подходить с умом, а не есть, что попадёт под руку», «Не все в рот, что око видит».

Подводя итоги занятия, Ольга Павловна сказала, что рациональное питание является неотъемлемым компонентом здорового образа жизни. Оно позволяет человеку сохранять прекрасное самочувствие, повышенную трудоспособность и благоприятно сказывается на здоровье человека.

Занятие проведено в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Теги: #Красный Крест
Источник: Псковская Лента Новостей
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