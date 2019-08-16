Общество

Банк детей-сирот в Псковской области с каждым годом сокращается - Валентина Чернова

В 2018 году под опеку в приемные семьи в Псковской области было передано 115 детей старше 7 лет, трое из них усыновлены, из этих детей пять - инвалиды. Об этом корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщила начальник отдела опеки и попечительства комитета социальной защиты населения Псковской области Валентина Чернова.

Для сравнения, в 2017 году переданы под опеку в приемные семьи 152 ребенка старше 7 лет. Семеро из них усыновлены, пять - это дети-инвалиды, из которых трое усыновлены жителями Псковского региона.

Как пояснила Валентина Чернова, в Псковской области происходит уменьшение общего количества устраиваемых в семьи детей, это связано с общим сокращением в Банке детей-сирот.

Валентина Чернова отметила положительную тенденцию - в этом году в приемные семьи были забраны дети из многодетных семей, которые имели 5 или 6 братьев и сестер.