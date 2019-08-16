Общество

«День варенья» организовали единороссы в Пскове

В Пскове «День варенья» объединил людей разного возраста. Мероприятие состоялось 19 августа в рамках партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

За чашкой чая псковичи обсуждали самые разнообразные темы, рассказывали истории из своей жизни, обменивались опытом и идеями. «Такой диалог поколений, конечно, необходим. Пожилые люди испытывают радость общения, чувствуют себя нужными и полезными обществу, а молодежь, в свою очередь, впитывает мудрость старших, получает бесценные знания, которые непременно пригодятся в дальнейшем», - отметил и. п. секретаря Псковского городского отделения партии Григорий Стороненков.

Сладкий стол, организованный «Единой Россией», дополнили баночки с персиковым, абрикосовым, яблочным и другим вареньем, которое принесли сами участники встречи. Авторы десертов угощали собеседников и охотно делились рецептами. Свой секрет приготовления варенья раскрыла и кандидат в депутаты Псковской городской Думы по округу №13 Галина Невалённая. «Если варенье получается слишком сладким, то в конце варки следует добавить лимонную кислоту. Это не только улучшает вкус, но и предохраняет от засахаривания», - посоветовала она.

Партийный проект «Единой России» «Старшее поколение» направлен на содействие повышению качества жизни и благополучия граждан старшего поколения. В различных регионах активисты партпроекта рассказывают пенсионерам о мерах защиты от мошенников, учат пожилых людей работать с компьютерами, благоустраивают территории домов-интернатов для старшего поколения. Кроме того, партпроект выступает за принятие Правительством РФ Федеральной программы по приведению в надлежащее состояние стационарных организаций социального обслуживания (домов престарелых, психоневрологических интернатов и так далее) на 2018 – 2022 годы.