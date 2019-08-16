Общество

В магазине «Mango» действуют большие скидки



В магазине «Mango» в ТРК «Акваполис» в Пскове каждый покупатель может получить дополнительную скидку 15% к распродаже.

Акция действует с 20 по 26 августа.

Приходите за скидками в магазин «Mango» в ТРК «Акваполис», 1 этаж.