Общество

Псковский обком профсоюза работников лесных отраслей заключил договор о сотрудничестве с Витебской областной организацией профсоюза работников леса

Псковская территориальная профсоюзная организация работников лесных отраслей Российской Федерации и Витебская областной организации Белорусского профессионального союза работников леса и природопользования заключили договор о сотрудничестве на 2019-2022 годы. Как отметил председатель Псковского обкома профсоюза работников лесных отраслей Андрей Стегний, такой договор подписан впервые, его целью является развитие взаимодействия и солидарности в вопросах профсоюзного строительства, сотрудничества на взаимовыгодной основе в экономической, социальной, духовной и культурной сферах.

Среди приоритетных вопросов, которые призван решать договор, проведение встреч и взаимных консультаций, обмен информацией и изучение опыта работы профсоюза в сложившихся экономических и социальных условиях, сотрудничество учебных профцентров для совместной разработки концепции развития профсоюзного движения, научно-методического обеспечения, обучения профкадров и актива; проведение совместных мероприятий в духовной и культурной сферах, в сфере оздоровления трудящихся и членов их семей; развитие прямых экономических связей между предприятиями и хозяйствующими субъектами регионов; содействие развитию межрегиональной хозяйственной кооперации между предприятиями, улучшению условий и охраны труда, окружающей природной среды, сотрудничества в области научно-исследовательских и конструкторских работ; проведения фестивалей и Дней культуры, участие в мероприятиях, проводимых Витебской (Республика Беларусь), Псковской (Российская Федерация) областями.

Стороны также взяли на себя взаимные обязательства по защите трудовых, социально-экономических, безопасных и экологически чистых условий труда, прав и интересов граждан другой стороны, являющихся членами профсоюза, на территории соседнего государства.

В рамках договора стороны обязуются представлять и защищать нарушенные права указанных работников в государственных, хозяйственных, судебных и общественных органах в соответствии с законодательством страны пребывания.