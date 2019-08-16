Общество

Почта России: Микрорайон Запсковье является одним из самых читающих в городе

Первых клиентов после капитальной технологической перезагрузки в отделении почтовой связи № 19 приняли в начале июня. Помимо кардинально изменившейся клиентской зоны время ожидания при получении любой почтовой услуги сократилось в разы.

Как сообщает пресс-служба УФПС Псковской области - филиал ФГУП «Почта России», за 1,5 месяца работы горожанам здесь уже оказано более 66 тысяч услуг. Сегодня новые сервисы Почты России позволяют удовлетворять потребности и 35-тысячного населения Запсковья, и оказывать необходимые услуги 180 организациям, расположенным на территории района.

«Открытие отделения позволило решить и кадровый вопрос – увеличился штат сотрудников, большая часть из них – жители района. И им не нужно решать проблему транспортной доступности места работы», – считает начальник Псковского почтамта Ирина Шпаковская.

Средний возраст операторов отделения составляет 40 лет. В штате 6 почтальонов, у каждого есть мобильный почтово-кассовый терминал. Это портативное устройство позволяет оплатить коммунальные услуги, приобрести лотерейный билет, а также оформить подписку на дому.

Динамично развивающийся микрорайон Запсковье, кстати, один из самых читающих в городе. На 1000 жителей здесь приходится более 100 экземпляров подписки различной тематики, начиная от изданий на дачные и спортивные темы и заканчивая политикой и экономикой.

«Почтовое отделение открыто в рамках проекта отделений почтовой связи нового формата. Это знаковое событие еще раз подтверждает потребности сегодняшнего дня – повышение доступности и качества услуг, расширение их линейки. Эти направления остаются приоритетными в работе Почты России», – отмечает директор Псковского филиала Почты России Евгений Каратушин.

Коллектив 19-го отделения связи ежедневно обслуживает от 500 до 700 клиентов. Ежесуточно сюда поступает порядка 2000 почтовых отправлений, из них более 500 – заказываемые через Интернет.