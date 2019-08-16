Общество

С псковского предпринимателя взыскали более 1 млн рублей налоговой задолженности

Судебные приставы Пскова взыскали с индивидуального предпринимателя более 1 миллиона рублей налоговой задолженности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, на исполнении в ОСП г. Пскова № 1 в отношении гражданина Ф. находилось 4 исполнительных производства. По данным производствам, предприниматель из Пскова задолжал по налогам и сборам 1 миллион 186 тысяч рублей. Ф знал о своей налоговой задолженности, но в налоговый орган своевременно её не оплатил, поэтому исполнительные документы попали уже к судебным приставам.

В рамках принудительного исполнения работники Службы приняли меры к обращению взыскания на денежные средства, находящиеся в кредитных учреждениях, а также установили запрет на регистрационные действия с автотранспортным средством гражданина Ф.

В результате предпринятых мер, гражданин оплатил свою задолженность в полном объёме, направив все денежные средства на счёт взыскателя, таким образом, полностью погасив свой налоговый долг.

Налоговый орган в свою очередь сообщил в региональное ведомство ФССП об оплате долга гражданина Ф. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.