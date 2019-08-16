Общество

В Псковской области стартует проект «Шагаем к долголетию»

Благотворительный фонд «Старость в радость» при поддержке Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им.Н.И.Пирогова и главного внештатного гериатра Минздрава РФ Ольги Николаевны Ткачевой начинает проект «Шагаем к долголетию».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде, в Псковской области соревнования откроет команда Великолукского дома-интерната для инвалидов и пожилых людей - 22 августа в 15:30 для участников будет проверен мастер-класс от инструктора Добровольного Физкультурного Союза, после которого все члены команды приступят к активной оздоровительной ходьбе.

Место проведения: Великие Луки, ул. Фурманова, 67

Участники получат персональные фитнес-трекеры для подсчета шагов, специальную ортопедическую обувь и оборудование для скандинавской ходьбы. Также команды будут проходить еженедельную медицинскую проверку: регулярный мониторинг состояния здоровья пожилых спортсменов и оценка их самочувствия в динамике позволят сделать выводы относительно пользы регулярных спортивных нагрузок на финальной стадии проекта.

В целом по стране соревнованиях по скандинавской ходьбе примут участие подопечные фонда -жители 11 домов престарелых в шести регионах страны. В течение месяца участники будут увеличивать количество пройденных шагов в борьбе за главный приз - оборудованную спортивную площадку.

Помимо Псковской области, в соревнованиях примут участие подопечные фонда из Московской, Тверской, Тульской, Ленинградской и Ярославской областей. Длительность проекта рассчитана на 4 недели.

«Наши подопечные - это пожилые люди, многим их которых давно уж не пробежать стометровку, но они стремятся сохранять активный образ жизни и способны на спортивные достижения в своей возрастной группе. Такие мероприятия - очередное напоминание для наших бабушек и дедушек о том, что возраст и обстоятельства - не крест, а всего лишь препятствие на долгом жизненном пути», - поделилась директор БФ «Старость в Радость» Елизавета Олескина.

«Недостаток физической активности является одной из причин формирования остеопороза и снижения плотности костной ткани, снижения силы мышц и способности поддерживать равновесие. Это вызывает падения - один из основных гериатрических синдромов, который занимает лидирующее место среди причин смертности и инвалидизации у пожилых, - пояснила директор Российского геронтологического научно-клинического центра, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. - Подвижный образ жизни и регулярная физическая активность - лучшая профилактика падений и укрепление здоровья пожилых людей».

Ольга Ткачева напомнила, что, по оценкам ВОЗ, треть людей старше 65 лет падают ежегодно, а более половины из них - повторно. В целом каждые десять лет частота переломов у лиц старше 50 лет увеличивается вдвое. Программа профилактики падений и переломов является важной частью проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

Итоги проекта «Шагаем в долголетие» будут подведены 1 октября, в Международный день пожилого человека и станут для фонда «Старость в Радость» стимулом для новых побед своих подопечных.