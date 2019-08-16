Общество

Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Порхове

20 августа с целью профилактики пожаров и гибели людей на них, сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам осуществлен профилактический рейд в Порхове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального МЧС.

В ходе рейда распространены памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «Эксплуатация газового оборудования в быту», «Детская шалость», «Обеспечение пожарной безопасности в лесу».

С гражданами осуществлены профилактические беседы и инструктажи в области пожарной безопасности.

Жители ознакомлены с требованиями правил противопожарного режима в Российской Федерации при устройстве и эксплуатации печного отопления, использовании и хранении бытовых газовых баллонов и газового оборудования, эксплуатации электрооборудования и электроприборов. Доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории Порховского района, основные причины пожаров в жилом секторе.