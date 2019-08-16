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Общество

Порядка 280 подростков устроились на работу на летних каникулах

20.08.2019 20:30|ПсковКомментариев: 0

В летний период текущего года 279 несовершеннолетних псковичей были трудоустроены через отделение Областного Центра Занятости населения по городу Пскову и Псковскому району. Из них 145 - в лагерях труда и отдыха на базе образовательных учреждений. Также устроились на работу летом 15 несовершеннолетних, состоящих на учете в городской Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Об этом во вторник, 20 августа, рассказала начальник Управления образования Администрации города Пскова Анна Кузыченко на заседании межведомственной комиссии муниципального образования «Город Псков» по профилактике правонарушений под председательством главы администрации Александра Братчикова.

Руководитель Управления образования подчеркнула, что трудоустройство несовершеннолетних в летний период востребовано среди населения.

В свою очередь и. о. начальника отдела «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав» администрации города Пскова Надежда Максимова добавила, что на учете в комиссии состоят 105 подростков. Большинство из них заинтересовано в трудоустройстве. Однако спрос превышает предложение: желающих работать гораздо больше, чем предложенных работодателями вакансий. При этом наблюдается положительная динамика в этом вопросе. Если в августе прошлого года был трудоустроен один подросток, состоящий на учете, то в этом году - 23.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, Надежда Максимова также отметила роль в воспитательной и образовательной работе с детьми с отклонениями в поведении псковского Центра внешкольной работы «Патриот». В профильных сменах прошли обучение по специальностям дворника и вахтера более 70 человек.

«Работа летом должна позитивно сказываться на детях. Ребята работают, зарабатывают свои первые деньги, учатся планировать расходы», - отметил Александр Братчиков и поинтересовался, почему работодатели предлагают небольшое количество вакансий для несовершеннолетних.

И. о. заместителя директора - начальника отделения Областного Центра Занятости населения по Пскову и Псковскому району Анастасия Анкудинова ответила, что прием на работу несовершеннолетних для организаций - «хлопотное дело». «За детьми нужен постоянный присмотр, нужно выделить наставника», - пояснила она и добавила, что в целом у работодателей нареканий к работе подростков нет.

По итогам обсуждения Комиссия рекомендовала всем ответственным ведомствам продолжить работу по обеспечению занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, а центру занятости - заключить договоры с организациями, создающие рабочие места для подростков.

Теги: #ОМСУ
Источник: Псковская Лента Новостей
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