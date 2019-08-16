Общество

В Городском культурном центре псковский «Горводоканал» поздравили с 85-летием. ФОТО

Представители региональной и городской власти, а также партнеры поздравили МП Пскова «Горводоканал» с 85-летием. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 20 августа - в саму дату юбилея - на торжественную церемонию в Городской культурный центр пришло несколько сотен человек. Среди них: сотрудники предприятия, администраций Псковской области и Пскова, депутаты Псковского областного Собрания и Псковской городской Думы, представители Псковского областного совета профессиональных союзов и банков, а также многие другие.

Источник: пресс-служба ОМСУ Пскова

Мероприятие началось в 15.00, с танцевального номера, участницы которого использовали головные уборы в виде куполов храма.

После чего собравшиеся увидели короткометражный документальный фильм: специалисты предприятия-юбиляра рассказали о настоящем, будущем и прошлом организации. С помощью динамиков и экрана, установленного на сцене большого зала, даже дальние ряды услышали, что псковский «Горводоканал» - одна из самых крупных жизнеобеспечивающих организаций города, которая ежедневно и дает жителям, и очищает - около 60 тысяч кубометров воды. Обеспечивает - более 200 тысяч псковичей и несколько сотен городских предприятий. Причем использует воду не только из реки Великой, но и из подземных источников. Фильм коснулся и участия «Горводоканала» в различных программах по улучшению качества работы: сотрудничества с Латвией, Эстонией, Фондом содействия реформированию ЖКХ и прочими партнерами.

24 часа в сутки, 365 дней в году

Когда короткометражка закончилась, поздравить гостей церемонии вышел на сцену замгубернатора Псковской области по строительству и ЖКХ Василий Осипов.

«Добрый день, уважаемые коллеги. У меня несколько поручений от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Но прежде я хочу поздравить наш "Горводоканал" от себя лично и от администрации региона! С 85-летием со дня образования! - начал Василий Осипов. - Работать в сфере жизнеобеспечения - непростое дело. Это работа - 24 часа в сутки, 365 дней в году. Сделано многое, но предстоит трудиться и трудиться, чтобы жизнь псковичей была еще комфортные. И Фонд ЖКХ, областная администрация готовы в этом содействовать. Нужно помнить, что у "Горводоканала" есть свой "золотой капитал" - это коллектив, сплоченный специалистами-ветеранами! Хочу пожелать удачи, здоровья и процветания! С праздником!».



Далее замгубернатора произнес торжественную речь от Михаила Ведерникова. Словами губернатора напомнил, что за плечами у псковского «Горводоканал» - множество испытаний. Что первые сотрудники организации заложили первую современную систему водоснабжения города, а каждое последующее поколение работников - расширяла, модернизировала существующую инфраструктуру.

Василий Осипов отметил: около 600 квалифицированных специалистов мероприятия обслуживают более 300 сетей как водопровода, так и канализации.

Закончил выступления замгубернатора тем, что от Михаила Ведерникова пожелал работникам «Горводоканала» высоких результатов, сил, благополучия и вручил директору предприятия, депутату Псковской гордумы Константину Болотину благодарственное письмо: в честь праздника и за многолетний труд, а также высокий профессионализм.

Без воды - ни жизни, ни работы

Следующим слово взял председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

«Уважаемый Константин Викторович (Константин Болотин, - ред.), сотрудники «Горводоканала»! От Псковского областного Собрания и себя лично поздравляю вас с этим замечательным праздником! - вступил Александр Котов. - Сейчас мы посмотрели фильм о создании и развитии предприятия. Из этого фильма видны хорошие перспективы «Горводоканала». Собравшиеся здесь специалисты! От вашей работы зависит многое или даже все! Ведь невозможно представить без воды ни жизнь человека, ни работу, ни существование общества в целом. Ваша работе - большая ответственность. Но региональные администрация и Собрание депутатов придут на помощь, когда понадобится! Отдельно благодарю ветеранов за то, что воспитывали молодых сотрудников! Доброго всем здоровья и исполнения задач, которые вы перед собой ставите!».

По окончании торжественной речи председатель Псковского Облсобрания наградил от ведомства благодарственным письмом финансового директора «Горводоканала» Анжелику Лясину.

После поздравления Александра Котова на сцену вышел с номером хореографический ансамбль «Ивушки», а ведущие напомнили собравшимся, что псковскому водопроводу - 138 лет, и что к концу 2015 года в Пскове был построен первый пусковой комплекс подземного водозабора: производительностью 12 тысяч кубометров в день. Однако, благодаря программе приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014 - 2020», предприятие обзаведется вторым пусковым комплексом и увеличит объем - до 30 тысяч.

«Горводоканал» - эпоха

Следующим, кто вышел к микрофону, стала и.п. главы Пскова Елена Полонская, которая поздравила Константина Болотина и сотрудников предприятия как от себя, так и от имени депутатов Псковской городской Думы: «С «Горводоканалом» у Пскова связана целая эпоха. И с помощью опытных инженеров и эффективных менеджеров предприятие прочно укрепилось в псковской коммунальной системе. Этим летом депутаты гордумы лично оценили высокое качество воды, предоставляемой жителям. Впереди - череда усовершенствований, модернизация систем водоочистки и водоотведения. И за них, мы уверены, псковичи будут благодарны предприятию. Спасибо за труд, профессионализм и верность многолетним традициям! Здоровья, семейного счастья и благополучия! Уверена, отметим и 90-летие, и 100-летие!».

Елена Полонская добавила, что благодаря взаимодействию губернатора региона Михаила Ведерников с федеральным центром, «Горводоканал» получит 176 миллионов из Фонда содействия реформированию ЖКХ. На эти деньги - в течение трех лет - проведут реконструкцию канализационного коллектора и трех канализационных насосных станций.

Затем Елена Полонская вручила директору предприятия приветственный адрес и подарок, а ряду сотрудников - грамоты от Псковской городской Думы.

Далее от имени администрации города и от себя лично поздравил «Горводоканал» и глава администрации Пскова Александр Братчиков.

«Сейчас "Горводоканал" решает главную задачу: по круглосуточному обеспечению водой жителей. Это достигается благодаря профессионализму рабочих, инженеров и руководителей организации, - подчеркнул Александр Братчиков. - От всей души желаю вам стабильности, реализации планов и удачи во всех начинаниях!».

Дружные и ответственные

После творческого номера - к микрофону выходит председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов, который отметил, что не понаслышке знает о том, как обеспечивать жителей качественной водой. Вспомнил, что начал свою карьеру с «Горводокала» в Сочи.

Источник: пресс-служба ОМСУ Пскова

«Здесь говорили много правильных и нужных слов о дружном коллективе. Псковский «Горводоканал» должен давать воду в любое время суток, и его сотрудники с этим справляются, - отметил Сергей Грахов и добавил, что предприятие участвует во многих глобальных проектах. - Надеюсь, все будет только лучше. От себя и комитета желаю оставаться такими же дружными и ответственными!».

Сергей Грахов вручил Константину Болотину грамоту от комитета, а также наградил грамотами часть других специалистов предприятия. Далее сотрудников организации поздравил заместителем управляющего Псковским отделением ОАО «Сбербанк России» Андрей Копосов. Он отметил, что предприятие обеспечивает жителям уверенность в завтрашнем дне и готово к новым открытиям, технологическому прорыву. После чего - вручил подарки руководителям «Горводоканала».

Чтобы внимания - сполна!

Позже к поздравлениям присоединился и председатель Псковской областной общественной организации общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов.

«Хочу отметить, что 85 лет - это только начало, - подметил в конце торжественной речи Игорь Иванов и напомнил, что Общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения празднует 100-летие. - Крепкого здоровья, счастья, успехов!».

После того, как специалистов «Горводоканала» наградили грамотами и от этого ведомства, на сцену поднялся бывший директор предприятия-юбиляра (2009 - 2013 годы), экс-замгубернатора Псковской области Игорь Максимов.

Источник: пресс-служба ОМСУ Пскова

«Важно, что 85 лет - это целая эпоха для любого государства! Не одно поколение строило и развивало «Горводоканал». И я поучаствовал, - напомнил Игорь Максимов. - К сожалению, наш труд вспоминают лишь, когда возникает какая-то проблема. Сейчас СМИ пишут в основном о том, кто с кем, как и за сколько живет, а достойных - обделяют вниманием. Поэтому желаю сотрудникам «Горводоканала», чтобы этого внимания им хватало сполна!».

«Мы создаем историю!»

Заключительным выступлением стала торжественная речь самого директора предприятия Константина Болотина. Руководитель поблагодарил за поддержку администрацию как региона, так и города.

Источник: пресс-служба ОМСУ Пскова

«Бывает, нас тяготят ежедневные задачи. Затягивает рутина, что, кажется, либо стоим на месте, либо бежим по кругу. Но в такие дни, как сегодня, мы видим, как много сделали, и что еще предстоит! Я успел посмотреть на нашу деятельность глазами операторов, фотографов, журналистов и понял, что мы создаем историю! Теперь "Горводоканал" и Псков не отделить друг от друга. Будем развиваться и дальше!», - заключил директор организации, после чего - объявил о новой традиции. Теперь раз в 5 лет достойные сотрудники будут получать звание заслуженного работника предприятия.

После награждения своих специалистов - начальников цеха, инженеров, лаборантов, бухгалтеров, машинистов, слесарей, операторов, диспетчеров и других - Константин Болотин еще раз поздравил их и выразил постоянную готовность содействовать «Горводоканалу».

Источник: пресс-служба ОМСУ Пскова

Алексей Назаров