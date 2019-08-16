Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Прекрасный выбор мяса в Неелово
Организация активного отдыха
О протестах и оппозиции
Дом от А до Я
Как помыть машину бесплатно?
Женщина на рыбалке: экипировка
Мини-юбки под запретом
Убрать нельзя оставить
Моно вместо стерео
Об «успехах» импортозамещения
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 16.08.2019 18:115 «Акценты» Донецкого: Декларация чести, перевернутая попа и три «самурая» 20.08.2019 21:150 Псковским курсантам напомнили о недопустимости потребления наркотиков, курительных смесей и психоактивных веществ 20.08.2019 20:450 Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Порхове 20.08.2019 20:300 Порядка 280 подростков устроились на работу на летних каникулах 20.08.2019 20:060 В Городском культурном центре псковский «Горводоканал» поздравили с 85-летием. ФОТО 20.08.2019 19:470 ОНФ проведет мониторинг доступности бесплатного медосмотра для работников школ
 
 
 
Самое популярное 17.08.2019 13:4016 Актриса Юлия Пересильд о Пскове: Я уезжала из ада 19.08.2019 15:596 Скончался акушер-гинеколог Псковского перинатального центра Сергей Митрофанов 18.08.2019 14:204 Кто в Пскове получает в среднем 117 тысяч рублей, выяснили эксперты 19.08.2019 15:090 Опознан мужчина, обнаруженный в реке Великой в Пскове 18.08.2019 13:314 Подросток убил свою семью и покончил с собой
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Городском культурном центре псковский «Горводоканал» поздравили с 85-летием. ФОТО

20.08.2019 20:06|ПсковКомментариев: 0

Представители региональной и городской власти, а также партнеры поздравили МП Пскова «Горводоканал» с 85-летием. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 20 августа - в саму дату юбилея - на торжественную церемонию в Городской культурный центр пришло несколько сотен человек. Среди них: сотрудники предприятия, администраций Псковской области и Пскова, депутаты Псковского областного Собрания и Псковской городской Думы, представители Псковского областного совета профессиональных союзов и банков, а также многие другие.

Источник: пресс-служба ОМСУ Пскова
 

Мероприятие началось в 15.00, с танцевального номера, участницы которого использовали головные уборы в виде куполов храма.

После чего собравшиеся увидели короткометражный документальный фильм: специалисты предприятия-юбиляра рассказали о настоящем, будущем и прошлом организации. С помощью динамиков и экрана, установленного на сцене большого зала, даже дальние ряды услышали, что псковский «Горводоканал» - одна из самых крупных жизнеобеспечивающих организаций города, которая ежедневно и дает жителям, и очищает - около 60 тысяч кубометров воды. Обеспечивает - более 200 тысяч псковичей и несколько сотен городских предприятий. Причем использует воду не только из реки Великой, но и из подземных источников. Фильм коснулся и участия «Горводоканала» в различных программах по улучшению качества работы: сотрудничества с Латвией, Эстонией, Фондом содействия реформированию ЖКХ и прочими партнерами.

24 часа в сутки, 365 дней в году                                      

Когда короткометражка закончилась, поздравить гостей церемонии вышел на сцену замгубернатора Псковской области по строительству и ЖКХ Василий Осипов.

«Добрый день, уважаемые коллеги. У меня несколько поручений от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Но прежде я хочу поздравить наш "Горводоканал" от себя лично и от администрации региона! С 85-летием со дня образования! - начал Василий Осипов. - Работать в сфере жизнеобеспечения - непростое дело. Это работа - 24 часа в сутки, 365 дней в году. Сделано многое, но предстоит трудиться и трудиться, чтобы жизнь псковичей была еще комфортные. И Фонд ЖКХ, областная администрация готовы в этом содействовать. Нужно помнить, что у "Горводоканала" есть свой "золотой капитал" - это коллектив, сплоченный специалистами-ветеранами! Хочу пожелать удачи, здоровья и процветания! С праздником!».


Далее замгубернатора произнес торжественную речь от Михаила Ведерникова. Словами губернатора напомнил, что за плечами у псковского «Горводоканал» - множество испытаний. Что первые сотрудники организации заложили первую современную систему водоснабжения города, а каждое последующее поколение работников - расширяла, модернизировала существующую инфраструктуру.

Василий Осипов отметил: около 600 квалифицированных специалистов мероприятия обслуживают более 300 сетей как водопровода, так и канализации.

Закончил выступления замгубернатора тем, что от Михаила Ведерникова пожелал работникам «Горводоканала» высоких результатов, сил, благополучия и вручил директору предприятия, депутату Псковской гордумы Константину Болотину благодарственное письмо: в честь праздника и за многолетний труд, а также высокий профессионализм.

Без воды - ни жизни, ни работы

Следующим слово взял председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

«Уважаемый Константин Викторович (Константин Болотин, - ред.), сотрудники «Горводоканала»! От Псковского областного Собрания и себя лично поздравляю вас с этим замечательным праздником! - вступил Александр Котов. - Сейчас мы посмотрели фильм о создании и развитии предприятия. Из этого фильма видны хорошие перспективы «Горводоканала». Собравшиеся здесь специалисты! От вашей работы зависит многое или даже все! Ведь невозможно представить без воды ни жизнь человека, ни работу, ни существование общества в целом.  Ваша работе - большая ответственность. Но региональные администрация и Собрание депутатов придут на помощь, когда понадобится! Отдельно благодарю ветеранов за то, что воспитывали молодых сотрудников! Доброго всем здоровья и исполнения задач, которые вы перед собой ставите!».

По окончании торжественной речи председатель Псковского Облсобрания наградил от ведомства благодарственным письмом финансового директора «Горводоканала» Анжелику Лясину.

После поздравления Александра Котова на сцену вышел с номером хореографический ансамбль «Ивушки», а ведущие напомнили собравшимся, что псковскому водопроводу - 138 лет, и что к концу 2015 года в Пскове был построен первый пусковой комплекс подземного водозабора: производительностью 12 тысяч кубометров в день. Однако, благодаря программе приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014 - 2020», предприятие обзаведется вторым пусковым комплексом и увеличит объем - до 30 тысяч.

«Горводоканал» - эпоха

Следующим, кто вышел к микрофону, стала и.п. главы Пскова Елена Полонская, которая поздравила Константина Болотина и сотрудников предприятия как от себя, так и от имени депутатов Псковской городской Думы: «С «Горводоканалом» у Пскова связана целая эпоха. И с помощью опытных инженеров и эффективных менеджеров предприятие прочно укрепилось в псковской коммунальной системе. Этим летом депутаты гордумы лично оценили высокое качество воды, предоставляемой жителям. Впереди - череда усовершенствований, модернизация систем водоочистки и водоотведения. И за них, мы уверены, псковичи будут благодарны предприятию. Спасибо за труд, профессионализм и верность многолетним традициям! Здоровья, семейного счастья и благополучия! Уверена, отметим и 90-летие, и 100-летие!».

Елена Полонская добавила, что благодаря взаимодействию губернатора региона Михаила Ведерников с федеральным центром, «Горводоканал» получит 176 миллионов из Фонда содействия реформированию ЖКХ. На эти деньги - в течение трех лет - проведут реконструкцию канализационного коллектора и трех канализационных насосных станций.

Затем Елена Полонская вручила директору предприятия приветственный адрес и подарок, а ряду сотрудников - грамоты от Псковской городской Думы.

Далее от имени администрации города и от себя лично поздравил «Горводоканал» и глава администрации Пскова Александр Братчиков.

«Сейчас "Горводоканал" решает главную задачу: по круглосуточному обеспечению водой жителей. Это достигается благодаря профессионализму рабочих, инженеров и руководителей организации, - подчеркнул Александр Братчиков. - От всей души желаю вам стабильности, реализации планов и удачи во всех начинаниях!».

Дружные и ответственные

После творческого номера - к микрофону выходит председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов, который отметил, что не понаслышке знает о том, как обеспечивать жителей качественной водой. Вспомнил, что начал свою карьеру с «Горводокала» в Сочи.

Источник: пресс-служба ОМСУ Пскова

«Здесь говорили много правильных и нужных слов о дружном коллективе. Псковский «Горводоканал» должен давать воду в любое время суток, и его сотрудники с этим справляются, - отметил Сергей Грахов и добавил, что предприятие участвует во многих глобальных проектах. - Надеюсь, все будет только лучше. От себя и комитета желаю оставаться такими же дружными и ответственными!».

Сергей Грахов вручил Константину Болотину грамоту от комитета, а также наградил грамотами часть других специалистов предприятия. Далее сотрудников организации поздравил заместителем управляющего Псковским отделением ОАО «Сбербанк России» Андрей Копосов. Он отметил, что предприятие обеспечивает жителям уверенность в завтрашнем дне и готово к новым открытиям, технологическому прорыву. После чего - вручил подарки руководителям «Горводоканала».

Чтобы внимания - сполна!

Позже к поздравлениям присоединился и председатель Псковской областной общественной организации общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов.

«Хочу отметить, что 85 лет - это только начало, - подметил в конце торжественной речи Игорь Иванов и напомнил, что Общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения празднует 100-летие. - Крепкого здоровья, счастья, успехов!».

После того, как специалистов «Горводоканала» наградили грамотами и от этого ведомства, на сцену поднялся бывший директор предприятия-юбиляра (2009 - 2013 годы), экс-замгубернатора Псковской области Игорь Максимов.

Источник: пресс-служба ОМСУ Пскова

«Важно, что 85 лет - это целая эпоха для любого государства! Не одно поколение строило и развивало «Горводоканал». И я поучаствовал, - напомнил Игорь Максимов. - К сожалению, наш труд вспоминают лишь, когда возникает какая-то проблема. Сейчас СМИ пишут в основном о том, кто с кем, как и за сколько живет, а достойных - обделяют вниманием. Поэтому желаю сотрудникам «Горводоканала», чтобы этого внимания им хватало сполна!».

«Мы создаем историю!»

Заключительным выступлением стала торжественная речь самого директора предприятия Константина Болотина. Руководитель поблагодарил за поддержку администрацию как региона, так и города.

Источник: пресс-служба ОМСУ Пскова

«Бывает, нас тяготят ежедневные задачи. Затягивает рутина, что, кажется, либо стоим на месте, либо бежим по кругу. Но в такие дни, как сегодня, мы видим, как много сделали, и что еще предстоит! Я успел посмотреть на нашу деятельность глазами операторов, фотографов, журналистов и понял, что мы создаем историю! Теперь "Горводоканал" и Псков не отделить друг от друга. Будем развиваться и дальше!», - заключил директор организации, после чего - объявил о новой традиции. Теперь раз в 5 лет достойные сотрудники будут получать звание заслуженного работника предприятия.

После награждения своих специалистов - начальников цеха, инженеров, лаборантов, бухгалтеров, машинистов, слесарей, операторов, диспетчеров и других - Константин Болотин еще раз поздравил их и выразил постоянную готовность содействовать «Горводоканалу».

Источник: пресс-служба ОМСУ Пскова

Алексей Назаров

Теги: #юбилей #администрация Пскова #горводоканал #ОМСУ #праздник #праздники #администрация Псковской области #вода
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Минздрав предлагает работодателям проверять сотрудников на алкоголь и урезать зарплату курящим. Одобряете ли вы такие меры?
В опросе приняло участие 356 человек
20.08.2019, 21:150 Псковским курсантам напомнили о недопустимости потребления наркотиков, курительных смесей и психоактивных веществ 20.08.2019, 20:450 Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Порхове 20.08.2019, 20:300 Порядка 280 подростков устроились на работу на летних каникулах 20.08.2019, 20:230 Потерянная, а затем счастливо обретенная рукопись «Песен Псковщины» готовится к выходу в свет
20.08.2019, 20:150 Кабмин предлагает ограничить размер максимального займа в ломбардах 20.08.2019, 20:060 В Городском культурном центре псковский «Горводоканал» поздравили с 85-летием. ФОТО 20.08.2019, 19:470 ОНФ проведет мониторинг доступности бесплатного медосмотра для работников школ 20.08.2019, 19:261 Валентина Чернова: В псковском Банке данных нет ни одного кандидата, готового принять ребенка-инвалида в семью
20.08.2019, 19:001 Как путешественники относятся к платному выбору места в самолете? 20.08.2019, 18:400 Стали известны самые популярные у российских туристов приметы 20.08.2019, 18:355 Путин поручил подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения 20.08.2019, 18:240 О новых прочтениях пушкинских рукописей и новых псковских адресах поэта пойдет речь на научных чтениях в Михайловском
20.08.2019, 18:221 Недодумцы 20.08.2019, 18:122 В Псковской области стартует проект «Шагаем к долголетию» 20.08.2019, 18:000 Теплая погода с дождями возможна завтра в Псковской области 20.08.2019, 17:500 Банк детей-сирот в Псковской области с каждым годом сокращается - Валентина Чернова
20.08.2019, 17:440 С псковского предпринимателя взыскали более 1 млн рублей налоговой задолженности 20.08.2019, 17:310 Пенсионер нашел у себя в доме китайскую вазу стоимостью $280 тысяч 20.08.2019, 17:210 Таинство соборования состоится в субботу в главном псковском храме: комментарий священника Троицкого собора 20.08.2019, 17:150 Почта России: Микрорайон Запсковье является одним из самых читающих в городе
20.08.2019, 16:553 Обоснованностью тарифа на вывоз мусора заинтересовались в УФАС Псковской области 20.08.2019, 16:410 В магазине «Mango» действуют большие скидки 20.08.2019, 16:401 Псковский обком профсоюза работников лесных отраслей заключил договор о сотрудничестве с Витебской областной организацией профсоюза работников леса 20.08.2019, 16:320 «День варенья» организовали единороссы в Пскове
20.08.2019, 16:222 Псковичка Надежда Кузьмина получила поздравление президента и губернатора с 95-летием 20.08.2019, 16:190 Полицией выявлен факт уклонения от уплаты налогов на 6 млн рублей директором великолукского предприятия 20.08.2019, 15:593 Сколько можно травить людей - жалоба пушкиногорки на сайте губернатора 20.08.2019, 15:510 Проблема трудноустраиваемых детей характерна для Псковского региона - Валентина Чернова
20.08.2019, 15:390 12-летнюю россиянку засосало в трубу в Турции, она впала в кому 20.08.2019, 15:360 ПсковГУ объявляет набор на программу «Корпоративный юрист» 20.08.2019, 15:312 «Народный контроль» не увидел разделения по разным полкам молочной и молокосодержащей продукции в псковских магазинах 20.08.2019, 15:130 Простые правила для выбора автохимии
20.08.2019, 15:100 Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях 20.08.2019, 14:550 В Щиглицах пскович похитил мобильный телефон у женщины под предлогом послушать музыку 20.08.2019, 14:542 Ольга Милонаец о картельных сговорах: Запреты привлекают бизнес, как что-то сладкое 20.08.2019, 14:490 «Единая Россия» собирает предложения по снижению административной нагрузки на учителей
20.08.2019, 14:391 94% жителей крупных российских городов платят за товары и услуги онлайн 20.08.2019, 14:300 Уголовный срок может получить псковский предприниматель за незаконную продажу алкоголя 20.08.2019, 14:270 «Эхономика» c Ольгой Милонаец. ВИДЕО 20.08.2019, 14:260 Делегация Псковского колледжа искусств приняла участие в фестивале-конкурсе «Орфей-2019»
20.08.2019, 14:181 На научно-практической конференции в Гдове обсудят подвиг Чудской флотилии 20.08.2019, 14:060 На ярмарку вакансий приглашают псковичей 20.08.2019, 14:060 Ольга Милонаец: По конкурсу на ремонт фонтана в Острове нарушено все, что только можно было нарушить 20.08.2019, 14:031 Выставка «Подвиг после войны» откроется в Псково-Изборском музее
20.08.2019, 13:593 Новую школу на 800 мест построят в Великих Луках 20.08.2019, 13:570 Веломарафон пройдет по лесным дорогам и тропам вокруг живописных мест Мальского озера 24 августа 20.08.2019, 13:520 Студентка псковского колледжа получила президентский грант за победу в Молодежных Дельфийских играх 20.08.2019, 13:410 Крупную партию «Чедера» вернули в Польшу сотрудники псковского Россельхознадзора
20.08.2019, 13:400 На низкое знание антимонопольного законодательства среди чиновников указала Ольга Милонаец 20.08.2019, 13:291 Следователи заинтересовались жалобой о ненадлежащей помощи роженице в медучреждении Псковской области 20.08.2019, 13:160 Twitter запретит государственным СМИ публиковать рекламу 20.08.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Ольгой Милонаец
20.08.2019, 12:560 В Псковской области может быть принят закон о поддержке кинематографа 20.08.2019, 12:500 Медоборудование для борьбы с онкологией поступит в Псковскую область 20.08.2019, 12:500 Детская театральная мастерская «Гвозди» объявляет набор на новый учебный год 20.08.2019, 12:473 Мотоцикл угнал неизвестный у великолукского пенсионера
20.08.2019, 12:430 В преддверии нового учебного года в трех учреждениях Локнянского района сделан ремонт 20.08.2019, 12:410 Псковская Росгвардия производит отбор граждан на военную службу по контракту  20.08.2019, 12:350 Спортивная площадка откроется в Печорах на базе Паломнического центра 20.08.2019, 12:260 Шампанское украл из магазина великолучанин
20.08.2019, 12:180 СМИ: Уже четыре станции мониторинга радиации в РФ перестали выходить на связь 20.08.2019, 12:000 ВТБ и «М.Видео-Эльдорадо» начинают прием оплаты по QR-кодам в рамках системы быстрых платежей 20.08.2019, 11:571 Митрополит Псковский и Порховский Тихон выступил одним из инициаторов проведения форума «За ЗОЖ» 20.08.2019, 11:531 Медведев уволил замглавы ПФР Иванова из-за «утраты доверия»
20.08.2019, 11:481 Из-за ДТП перекрыта улица Петровская в Пскове. ФОТО 20.08.2019, 11:460 Около 200 педагогов из всех районов Псковской области будут принимать участие в форуме «За ЗОЖ» 20.08.2019, 11:371 ОНФ: Повышая норматив утилизации отходов, надо вводить и льготы для предприятий, внедряющих новые технологии переработки 20.08.2019, 11:370 Антиконференция для молодежи «Вместе здорово шагать!» пройдет в рамках форума «За ЗОЖ» в Пскове
20.08.2019, 11:330 Названы лучшие в мире города для вечеринок 20.08.2019, 11:308 Турчак и Цецерский вошли в состав президентского Совета по развитию МСУ 20.08.2019, 11:255 Форум «За ЗОЖ» пройдет в Псковской области 20.08.2019, 11:174 Интерактив: Навязывают газовые датчики
20.08.2019, 11:130 Артснаряд времен войны обезврежен в Великих Луках 20.08.2019, 11:120 Для псковских садоводств будут разработаны «дорожные карты» 20.08.2019, 10:440 Врачи порекомендовали отказаться от использования йода 20.08.2019, 10:371 Руководитель псковского УФАС Ольга Милонаец станет гостем нового выпуска программы «Эхономика»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.