Общество

Областная акция «Под флагом единым» пройдет в городе Невель 22 августа

В городе Невеле на открытой площадке Дома культуры в 18.00 22 августа состоится традиционная областная акция «Под флагом единым», посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Центре народного творчества, в концертно-тематической программе примут участие самодеятельные коллективы и исполнители Пскова и Псковской области, представители молодежных и общественных организаций. Зрителей ждут концертные номера ансамбля «Голубые молнии» 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии, Татьяны Арсентьевой, автора-исполнителя Вячеслава Рахмана - обладателей почетного звания «Душа земли Псковской», Народного самодеятельного коллектива «Театра танца «Русские узоры».

Порадует гостей своим выступлением Кристина Евдокимова - лауреат премии «Молодежь Псковщины», победитель Всероссийского телевизионного конкурса «Золотой голос России» с песней «Край чудесный» и «Эхо любви».

Также зрители познакомятся с историей Невельского района, вспомнят и почтут память павших в годы Великой Отечественной войны, и тех, кто прошел тропой Афганистана, Чечни и других горячих точек - уроженцев Невеля. Вспомнят самые яркие моменты в истории главного символа страны - Российского флага. В рамках акции пройдут показательные выступления военных.

Финал праздника ознаменуется выносом Государственного флага РФ и общим исполнением Гимна России, которому в этом году исполняется 75 лет.

Организатором мероприятия выступает Псковский областной центр народного творчества при поддержке комитета по культуре Псковской области, администрации Невельского района.

Напомним, ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Праздник установлен на основании Указа президента Российской Федерации от 20 августа 1994 года.