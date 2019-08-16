Общество

Снова в школу: сколько стоит собрать ребенка

В самом разгаре августовская лихорадка перед 1 сентября - родители активно закупаются школьной формой и канцелярскими товарами. Как обычно на подготовку к школе придется потратить кругленькую сумму. Тем временем далеко не все семьи могут себе позволить купить даже самое необходимое. Сколько стоит собрать ребенка к школе, когда снизятся цены, и что делать тем, у кого нет денег на сборы, разбиралась «Газета.Ru».

Новый учебный год наступит всего через несколько дней. Дети пойдут в школу в День Знаний с новыми рюкзаками, карандашами, ручками и тетрадями и в новой школьной форме. Все это сейчас активно покупают родители, стремясь обеспечить ребенка всем самым необходимым.

В 2018 году в России, по данным опросов ВЦИОМ, подготовка ребенка к школе обходилась родителям в среднем более чем в 21 тыс. рублей. При этом почти половина суммы тратилась на покупку школьной формы и обуви.

Еще в июле 2019 года стоимость набора из школьных товаров, обуви и одежды в среднем составляла 10 700 рублей, что на 2% больше, чем в прошлом году. Больше всего подорожали блузки и рубашки, они обошлись родителям почти на 30% дороже, писали «Известия».

В регионах тоже посчитали затраты на школьную атрибутику. В Хабаровске на ранец, форму и канцелярские товары уйдет 10 200 рублей. В Республике Саха (Якутия) придется потратить около 8 тысяч рублей. Власти Прикамья рассказали, что в среднем, чтобы подготовить ученика к 1 сентября, родителям придется потратить около 9 тысяч рублей.

Стоит отметить, что около 10 тысяч рублей родители тратят в среднем. Эта сумма может расти практически до бесконечности.

При этом в упомянутых регионах собрать ребенка в школу примерно равно МРОТ. Базовая величина минимального размера оплаты труда в России составляет 11 280 рублей.

В «Детском мире» «Газете.Ru» рассказали, что в 2019 году минимальная стоимость подготовки мальчика в школу составила 4533 руб., а девочки – 3833 руб. Причем по сравнению с прошлым годом стоимость не выросла, а уменьшилась – для мальчиков на 3%, для девочек на 6%.

По данным пресс-службы удорожания не было, и напротив, на некоторые позиции цены стали ниже за счет большого объема закупок и активной работы с поставщиками.

В минимальный набор для мальчика в «Детском мире» включили сорочку, жилетку, классические брюки, футболку, спортивные брюки, полуботинки и кеды – все вместе стоимостью почти 2 943 рубля. Аналогичный набор одежды для девочек с заменой полуботинок на балетки, брюк на юбку и сорочки на блузку стоит 2 243 рубля.

Что касается канцелярских товаров, то набор из пенала, дневника, альбома для рисования, цветной бумаги, фломастеров и цветных карандашей обойдется минимум в 138 рублей.

В «Детском мире» можно также купить еще школьный ранец с жесткой спинкой (899 рублей), рюкзак для спортивных секций (199 руб.) и мешок для обуви (54,9 руб.).

С середины августы цены на товары для школьников начинают снижаться и тенденция сохранится до окончания сезона, пообещали ритейлеры. В течение всего периода проходят акции на канцелярские принадлежности.

Что касается школьной формы, цены снизятся в середине сентября.

Здесь речь идет о дорогих моделях и моделях среднего ценового сегмента, отметили в «Детском мире».

Аналитики Яндекс.Кассы и Яндекс.Маркета также выясняли, сколько денег люди тратят на подготовку к школе перед новым учебным годом. Учитывались переходы пользователей Маркета по предложениям таких товаров и их платежи через Кассу за покупки к школе.

Этим летом жители Северо-Западного федерального округа активнее покупали книги и учебники, а также канцтовары и ранцы по сравнению с таким же периодом 2018 года. Количество платежей через Яндекс.Кассу за книги увеличилось за год на 46%, за канцтовары и ранцы - на 18%.

На Яндекс.Маркете пользователи по всей стране стали больше интересоваться школьными товарами в конце первого летнего месяца. С 24 июня по 29 июля спрос вырос почти в 1,5 раза. Вторая волна была с 29 июля по 12 августа. В этот период спрос увеличился на 20% и продолжает держаться на высоком уровне.

Среди школьных товаров наибольшей популярностью у россиян пользовались на Яндекс.Маркете рюкзаки. Средняя стоимость рюкзаков, которыми люди интересовались на Маркете в этом августе, составила почти 3900 рублей. Самым привлекательным для родителей оказался бренд Herlitz - на предложения таких рюкзаков пришлось 20% спроса. Второе место занял бренд BRAUBERG (14%), третье - Hummingbird. Независимо от бренда в 71% случаев люди выбирали на Маркете рюкзаки со светоотражающими элементами.

Тем временем, собраться в школу может оказаться непосильной задачей для множества российских семей. По последним данным Росстата, в России 26% детей живут за чертой бедности. Этот показатель в два раза выше, чем в целом по стране - всего в РФ на конец 2018 года бедными считались 18,9 млн человек, или 12,9% населения. При этом в многодетных семьях ситуация еще хуже. Самый высокий процент бедности среди детей зафиксирован в именно в таких семьях - 52,2%.

«Семьи с детьми составляют почти 80% от всех малообеспеченных домохозяйств. Наиболее тяжелое положение в многодетных семьях. Бедными являются более 51% многодетных семей. Среди неполных семей уровень бедности - 28%», - говорили ранее «Газете.Ru» в Минтруда.

По данным РАНХиГС, 20,9% российских детей в возрасте до 17 лет проживают в домохозяйствах, имеющих из-за нехватки средств задолженность по оплате услуг ЖКХ, аренды или кредитов. Дети чаще, чем другие категории населения, испытывают депривации в питании.

Во многих регионах введены выплаты малообеспеченным семьям, призванные облегчить родителям сборы ребенка в школу. Назначение пособия - покупка школьной и спортивной формы, школьных принадлежностей. Помощь может выделяться, как и вообще для школьников, так и только для первоклассников.