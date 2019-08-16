Общество

Умерла актриса Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой, пишет ТАСС.

«Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства», - говорится на сайте.

О дате и месте прощания, согласно сообщению на сайте, будет объявлено позже.

Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде. Известна зрителям по ролям фильмах «А если это любовь?», «Экипаж», «Принцесса на бобах», сериалу «Бригада», «Моя прекрасная няня», работе в театре имени Ермоловой и Центральном детском театре (сейчас Российский академический молодежный театр). В 2001 году ей было присвоено звание народной артистки России.